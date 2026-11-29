عقدت مديرية التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا موسعًا لبحث آليات تكثيف المتابعة الميدانية داخل المدارس، وضمان انتظام العملية التعليمية والالتزام بقواعد الانضباط المدرسي بمختلف المراحل التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وترأس الاجتماع أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بحضور الدكتور إيميل نظير مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ومسؤولي المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، لمناقشة سبل إحكام الرقابة الميدانية ومتابعة سير الدراسة والتأكد من الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل المدارس.

وأكد الاجتماع ضرورة تكثيف المتابعة لجميع المدارس، مع التركيز على المدارس النائية والمناطق المتطرفة جغرافيًا بالمدن والقرى، ومتابعة انتظام الدراسة بالفترات المسائية، والتأكد من تطبيق قواعد الانضباط المدرسي، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للطلاب.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ التقييمات وفق المواعيد المحددة، والتأكد من تطابق نسب الغياب الفعلية مع البيانات المسجلة بسجلات الخمسة سلوك، ومراجعة مدى توافق سجلات الغياب الورقية والإلكترونية بمرحلة التعليم الثانوي، فضلًا عن التأكيد على الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي، ومراعاة أن تكون أسئلة امتحانات الشهور ونصف العام من الكتاب المدرسي وكتب التقييمات.

كما شدّد مسئولو التعليم على ضرورة رصد أية سلبيات أو معوقات خلال الزيارات الميدانية والتعامل معها بشكل فوري، مع التنسيق مع المجالس المحلية ومجالس المدن لإزالة المعوقات التي تقع خارج نطاق المدارس، وفي حال تعذر التعامل معها يتم رفع مذكرة إلى وكيل الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

من جانبه أكد أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر أن المتابعة الميدانية تمثل أحد الركائز الأساسية لضبط منظومة العمل داخل المدارس، مشددًا على ضرورة استمرار وتكثيف الزيارات الميدانية، والتعامل بحسم مع أية ملاحظات يتم رصدها، بما يحقق انتظام العملية التعليمية ويرتقي بمستوى الأداء داخل المدارس.