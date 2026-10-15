وفد منتخب مصر للناشئين يشارك في الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس الخليج بقطر

عُقد صباح اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة الاجتماع التنسيقي الأول لبطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 عامًا، بمشاركة ممثلي المنتخبات العشرة المشاركة في البطولة، التي تقام خلال الفترة من 17 أكتوبر الحالي وحتى 4 نوفمبر المقبل.

وتناول الاجتماع الجوانب التنظيمية والإدارية والطبية والإعلامية للبطولة، بحضور ممثلي اللجنة العليا المنظمة، للوقوف على آخر الاستعدادات لانطلاق المنافسات.

وضم وفد منتخب مصر: أيمن حافظ، المدير الإداري للمنتخب، وعمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، وأحمد درويش، المنسق الإعلامي، ووجيه حسن، مسئول المهمات.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في البطولة ضمن المجموعة، التي تضم منتخبات: السعودية والكويت واليمن والعراق