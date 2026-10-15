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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب فلسطين: الإصابة حرمت وسام أبو علي من تجاوز أرقام ميسي

وسلم ابو علي
وسلم ابو علي
باسنتي ناجي

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، أن الإصابة التي تعرض لها وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق وكولومبوس كرو الحالي، حرمته من تحقيق أرقام استثنائية في الدوري الأمريكي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان يمتلك القدرة على الوصول إلى أرقام مميزة تتجاوز ما حققه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الأهلي

وقال أبو جزر، في مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي، ببرنامج "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن وسام أبو علي قدم أرقامًا جيدة بعد رحيله عن الأهلي، وكان يسير بصورة مميزة قبل تعرضه للإصابة التي أبعدته عن الملاعب.

وأضاف المدير الفني لمنتخب فلسطين أن وسام أبو علي يعد من العناصر المهمة والمؤثرة في صفوف المنتخب، مؤكدًا أن غيابه يمثل خسارة كبيرة للفريق خلال المرحلة الحالية، في ظل الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا.

وأشار أبو جزر إلى أن نادي اللاعب أعلن عودته إلى الملاعب في شهر فبراير المقبل، معربًا عن أمله في تعافيه سريعًا واستعادة مستواه الفني والبدني، لما يمثله من إضافة قوية للمنتخب الفلسطيني.

وسام ابو علي الاهلي الزمالك منتخب مصر

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