نجم يد الأهلي يتغنى بإنجازات الفريق في 4 سنوات : 19 بطولة وميداليتين

تغزل عبدالرحمن حميد نجم النادي الأهلي لكرة اليد في البطولات التي حققها الفريق الأول لكرة اليد بالنادي خلال السنوات الأربعة الماضية.

وقال حميد في تصريحاته عبر حسابه الرسمي: الحمد لله فضل و كرم من ربنا ، حصيلة اخر 4 مواسم، 4 سوبر أفريقي، 4 دوري مصري، 4 دوري أبطال افريقيا، 3 سوبر مصري، 3 كأس مصر، 1 كأس الكؤوس الافريقية، ميداليتين عالميتين والفوز علي برشلونة و فوكس برلين، و لسه مكملين ان شاء الله، في أنجح من كدة؟

ونجح رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما حققوا فوزًا مثيرًا على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة كيلامبا بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وبهذا الانتصار، حصد الأهلي اللقب الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا في مواجهة الزمالك، التي اتسمت بالندية والتقارب في المستوى.