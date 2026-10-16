كان بيبكي.. الزمالك يكشف تفاصيل فيديو اعتذار بيزيرا قبل رحيله

كشف ماهر غريب، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، كواليس تسجيل البرازيلي بيزيرا فيديو اعتذار لجماهير القلعة البيضاء قبل رحيله عن النادي، موضحًا أن اللاعب سجل الفيديو مرتين بسبب تأثره الشديد بقرار الرحيل وارتباطه القوي بالجماهير.

وقال ماهر غريب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن بيزيرا سجل فيديو اعتذار في المرة الأولى، لكنه تأثر بشدة وكان على وشك البكاء بسبب رحيله عن الزمالك، نظرًا للعلاقة القوية التي تربطه بجماهير النادي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن اللاعب كان يمتلك ارتباطًا كبيرًا بجماهير القلعة البيضاء، لكنه تلقى عرضًا مغريًا لم يستطع مقاومته، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار الرحيل رغم علاقته بالجمهور.

وأوضح غريب أن بيزيرا سجل فيديو آخر اعتذر فيه لجماهير الزمالك، إلا أن النادي رأى عدم وجود داعٍ لنشره، بعدما نشر اللاعب بيان اعتذار عبر صفحته الشخصية، وهو ما جعل نشر الفيديو الإضافي غير ضروري.

واختتم المتحدث الرسمي باسم الزمالك تصريحاته بالكشف عن أن تسجيل فيديو الاعتذار مرتين جاء نتيجة تأثر اللاعب بمغادرة النادي، ورغبته في التعبير عن اعتذاره لجماهير الزمالك، التي ارتبط بها خلال فترة وجوده مع الفريق.