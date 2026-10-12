رضا عبد العال: لو بيزيرا موجود كان الوضع اختلف.. وبيراميدز سيفوز على القطبين

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن الزمالك تأثر سلباً برحيل خوان ألفينا بيزيرا نجم الزمالك ، إلى صفوف شباب الأهلي دبي الإماراتي، مؤكداً أن الفريق لم يستطع تعويضه فنياً بأي لاعب آخر، خاصةً في ظل إيقاف القيد الذي يعاني منه النادي هذا الموسم.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: الزمالك افتقد خوان بيزيرا في مباراة القمة أمام الأهلي مساء أمس الأحد، ولو لم يرحل عن الفريق، لتمكن الأبيض من تحقيق الفوز وحسم القمة لصالحه، فاللاعب كان سبباً رئيسياً في تتويج الزمالك ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وتابع: رغم فوز الأهلي على الزمالك في القمة بهدفين نظيفين، إلا أن أداء الأحمر لم يكن مقنعاً، ليس في هذه المباراة فقط، بل منذ بداية الموسم، كما أن الزمالك لا يمتلك القدر الكافي من اللاعبين للمنافسة على الدوري هذا الموسم، وبيراميدز سيفوز على القطبين هذا الموسم وهو المرشح الأول للفوز بالدوري.