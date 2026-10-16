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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي والقنوات الناقلة بث مباشر

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

تترقب جماهير نادي الزمالك مواجهة الفريق أمام الجيش الرواندي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في القاهرة.

موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي

تقام مباراة الزمالك والجيش الرواندي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويدخل الزمالك المواجهة بهدف تحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة القارية، وتعويض خسارته الأخيرة أمام الأهلي بهدفين دون رد في الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأبيض قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما تخطى إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 6-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجيش الرواندي

تُنقل مباراة الزمالك والجيش الرواندي عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة مجانًا، التي أعلنت إذاعة المواجهة مع تقديم تغطية خاصة للمباراة.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر القنوات التابعة لشبكة beIN Sports، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في المنطقة.

وتأمل جماهير الزمالك أن ينجح الفريق في العودة بنتيجة إيجابية من رواندا، قبل خوض مواجهة الإياب يوم السبت 24 أكتوبر الجاري في القاهرة.

الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال إفريقيا

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