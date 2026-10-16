الزمالك يبدأ مشواره الإفريقي.. موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي اليوم الجمعة باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي

وكان الزمالك قد حقق الفوز امام إيه إس بورت بطل جيبوتي، بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، قبل الفوز برباعية في مباراة العودة على استاد القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات BEIN Sports الناقل الحصري للبطولة

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي كل من :



ـ حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.



ـ خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، مصطفى ـ الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.



ـ خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم إيشو، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.



ـ خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.