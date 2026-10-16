قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكركم والثوم الأبرز.. 7 مكونات للتخلص من جرثومة المعدة طبيعيا
الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية
50 مليون جنيه لمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية بالقاهرة
فتح التقديم على فرص عمل بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 25 ألف جنيه
العمل: 2541 فرصة في 16 محافظة.. اعرف شروط التوظيف
التنمية المحلية: تعزيز التعاون مع أرمينيا يدعم تطوير الإدارة وتحقيق التنمية المستدامة
رئيس وزراء قطر : الدوحة تسعى لتقديم حلول متكاملة لـ الطاقة في لبنان
فرص عمل لأبناء قنا بمشروع محطة الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
بحوث الأرز: ارتفاع الأسعار مؤقت.. و25% من المحصول بحوزة المزارعين
الدفاع الروسية: مقتل 9055 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي
يلتقي جوزيف عون.. رئيس وزراء قطر يصل قصر بعبدا بلبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يبدأ مشواره الإفريقي.. موعد مباراة الزمالك والجيش الرواندي والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي اليوم الجمعة باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعه السابعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي

وكان الزمالك قد حقق الفوز امام إيه إس بورت بطل جيبوتي، بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب، قبل الفوز برباعية في مباراة العودة على استاد القاهرة

وتذاع المباراة عبر قنوات BEIN Sports الناقل الحصري للبطولة 

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة الجيش الرواندي كل من :


ـ حراسة المرمى: مهدي سليمان، محمد عواد، محمد صبحي.


ـ خط الدفاع: عمر جابر، محمد فرج، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، مصطفى ـ الزناري، أحمد حسام، أحمد فتوح، أحمد خضري.


ـ خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد ربيع، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم إيشو، آدم كايد، عبد الله السعيد، شيكو بانزا، أحمد الجفالي، محمد حمد.


ـ خط الهجوم: حسام أشرف، ناصر منسي، أحمد شريف، عدي الدباغ.

الزمالك دوري ابطال افريقيا الجيش الرواندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الإيجار القديم

نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

التحفظ على أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك في بني سويف

انفوجراف وزارة التنمية المحلية والبيئة في اسبوع

بالإنفوجراف..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

المسابقة بشرم الشيخ

بمشاركة 650 رياضيًا من 42 دولة.. شرم الشيخ تنطلق إلى العالمية عبر بطولة «آيرون مان» للترايثلون

بالصور

لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai
Lamborghini Temerario Dubai

السادة والمطرّز.. نجمات خطفن الأنظار باللون الأسود في مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد