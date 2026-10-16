معتمد جمال يصل لـ كيجالي لقيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

وصل معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى العاصمة الرواندية كيجالي فجر اليوم الجمعة، استعدادًا لقيادة الفريق الأبيض خلال مباراة الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقباله كل من الدكتور المستشار محمد العليمي نائب السفير المصري في رواندا، وعبد الناصر محمد مدير الكرة، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة بالزمالك.

جدير بالذكر أن معتمد جمال قد خضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة الماضية، وحصل على راحة بناءً على تعليمات الطبيب المعالج، قبل أن يلحق فجر اليوم ببعثة الفريق الأبيض، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل رواندا.

ويحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد أماهورو في كيجالي، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساءً.