جوميز يقطع الطريق أمام العودة إلى الزمالك.. ويكشف خطته مع الخليج

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الخليج السعودي، الجدل المثار حول إمكانية عودته لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل الأنباء المتداولة بشأن وجود عروض لعودته إلى الكرة المصرية.

وقال جوميز، خلال تصريحاته لبرنامج «روتانا سبورت» مع وليد، المذاع عبر قناة «روتانا خليجية»، إن الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية يصعب التنبؤ بما قد تصل إليه، مشيرًا إلى أن الكثير من الأخبار المتداولة لا تعكس الحقيقة.

وأضاف المدير الفني للخليج أن الشائعات قد تتغير تفاصيلها مع انتقالها من شخص إلى آخر، موضحًا أن القصة قد تختلف تمامًا عند تداولها بين عدد كبير من الأشخاص، في إشارة إلى حجم الشائعات المتداولة في مصر.

وأكد جوميز أن تركيزه الكامل ينصب حاليًا على مهمته مع نادي الخليج، والعمل على بناء مجموعة قوية قادرة على تحقيق أهداف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن علاقته بإدارة الخليج تسير بصورة إيجابية، مؤكدًا وجود تعاون مستمر بينهما، إلى جانب استعداد الإدارة لتقديم الدعم اللازم للفريق في أي وقت.

وتأتي تصريحات جوميز في ظل ارتباط اسمه بالعودة إلى الزمالك، الذي سبق له تدريبه، قبل رحيله عن الفريق، وسط تكهنات بشأن مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة.