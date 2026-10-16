جمهور الزمالك دمه محروق.. مهيب عبد الهادي ينتقد نتائج ألعاب الصالات

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن وجود حالة من الغضب داخل نادي الزمالك ومجلس إدارته، بسبب تحركات المهندس هشام نصر استعدادًا للانتخابات المقبلة، وذلك نقلًا عن مصدر داخل النادي، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم قدرته على التأكد من صحة هذه المعلومات.

وقال مهيب عبد الهادي، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن هذه الأنباء تثير تساؤلات في ظل تراجع نتائج فرق ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأضاف أن هناك ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة الزمالك، على رأسهم هشام نصر، يرتبطون بملف كرة اليد وألعاب الصالات، مشيرًا إلى الفارق في عدد البطولات بين الأهلي والزمالك خلال تلك الفترة، والذي ذكر أنه وصل إلى 18 بطولة للأهلي مقابل بطولة واحدة فقط للفريق الأبيض.

وانتقد الإعلامي ما وصفه بحالة الغضب التي يواجهها البعض عند الحديث عن أوضاع الزمالك ونتائجه، مطالبًا جماهير النادي بالنظر إلى ما تحقق على أرض الواقع وتقييم أداء المسؤولين بناءً على النتائج.

وتابع مهيب عبد الهادي أن المسؤول الذي سبق له تقديم العديد من الوعود للجماهير، عليه أن يوضح ما تحقق منها قبل التفكير في خوض الانتخابات مجددًا، متسائلًا عن أسباب الرغبة في الاستمرار رغم عدم تحقيق الوعود، من وجهة نظره.

وشدد على أن حديثه لا يتعلق بموقفه من الانتخابات أو بحق أي شخص في الترشح، موضحًا أن من يرغب في خوض الانتخابات المقبلة له الحرية في ذلك، لكن من حق جماهير الزمالك التساؤل عن حصيلة العمل خلال الفترة الماضية ومحاسبة المسؤولين على النتائج.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن انتقاداته تنطلق من الحديث عن نتائج النادي ومطالب جماهيره، في ظل حالة الغضب التي يعيشها مشجعو الزمالك بسبب تراجع نتائج فرق ألعاب الصالات.