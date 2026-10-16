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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف حازم يدافع عن عموتة: بيقولوا كان المفروض يكسب 5

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

شنّ شريف حازم، نجم الأهلي السابق، هجومًا على منتقدي الفريق الأحمر عقب الفوز على الزمالك، معربًا عن استغرابه من الانتقادات الموجهة إلى أداء الأهلي ومدربه الحسين عموتة، رغم تحقيق الانتصار في القمة.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية: «أنا اللي بيضحكني إني أول مرة أشوف فرقة خسرانة وبتقيّم!».

وأضاف: «بيقولك عموتة تعبان، وكان المفروض يكسب 5! ويقولك دفاع الأهلي أسوأ دفاع في الدوري.. طب إنت جبت فيه جول؟ يقولك لأ!».

وتابع نجم الأهلي السابق: «ويقولك الأهلي كسب بس مش ممتع.. هو أنا المفروض أكسبك وأمتعك؟ أعمل الاتنين إزاي دي؟ أمتع جمهورين إزاي؟ أول مرة أشوف فرقة بتخسر وعايزة تستمتع!».

وتأتي تصريحات شريف حازم في ظل استمرار الجدل حول أداء الأهلي عقب فوزه على الزمالك، بين الإشادة بالنتيجة والانتقادات المتعلقة بالمستوى الفني للفريق خلال المواجهة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يسعى الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل لقاء العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، في إطار سعي الأهلي لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب القاري.

الحسين عموتة الأهلي شريف حازم

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