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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بموافقة الأهلي.. مصطفى شوبير يحدد موعد حفل زفافه

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشفت تقارير صحفية وإعلامية عن حصول مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، على موافقة إدارة القلعة الحمراء لإقامة حفل زفافه يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري، مع الالتزام بالعودة سريعًا إلى التدريبات الجماعية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتباطات الأهلي القارية، إذ يستعد الفريق لمواجهة كيتارا الأوغندي، غدًا السبت، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة، المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، في إطار سعي الفريق لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب القاري.

مصطفى شوبير الأهلي النادي الأهلي

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