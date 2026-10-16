إحنا عايشين بحسه.. زوجة محمد صبري تتحدث عن الراحل وتكشف أسماء نجوم الزمالك الداعمين لأسرتها

كشفت أماني فؤاد، زوجة محمد صبري نجم الزمالك السابق، عن أبرز نجوم القلعة البيضاء الذين يحرصون على التواصل مع أسرتها ومساندتها بعد رحيل زوجها، مشيرة إلى أن محمود سعد وأحمد رمزي ومعتمد جمال من أبرز الشخصيات التي تواصل السؤال عنهم والاطمئنان على أحوالهم.

وقالت أماني فؤاد، في تصريحات لبرنامج «الدقيقة 12»، الذي يقدمه الإعلاميان إسلام فؤاد ومحمد الجندي عبر شاشة قناة «هي» الفضائية، إن زملاء زوجها من الجيل القديم لا يزالون على تواصل مع الأسرة، مؤكدة تقديرها لمواقفهم وحرصهم على تقديم الدعم المعنوي لهم.

وأضافت: «اللي في تواصل معانا كل جيله القديم، وأخص بالذكر الدكتور محمود سعد، والكابتن أحمد رمزي، والكابتن معتمد جمال، ربنا يعينه، إحنا مشغلينه كتير».

وأوضحت زوجة نجم الزمالك الراحل أن العلاقات التي جمعت محمد صبري بزملائه داخل النادي لم تنقطع برحيله، مشيرة إلى أن استمرار تواصل نجوم القلعة البيضاء مع أسرته يعكس قوة الروابط الإنسانية التي جمعته بهم على مدار سنوات وجوده داخل النادي.

زوجة محمد صبري: كان بيحب الزمالك جدًا ومش هيتعوض

وتحدثت أماني فؤاد عن مدى ارتباط زوجها بنادي الزمالك، مؤكدة أنه كان يمتلك حبًا كبيرًا للقلعة البيضاء، كما كان حريصًا على التعرف على جميع العاملين داخل النادي والتعامل معهم بتقدير، بصرف النظر عن مناصبهم.

وقالت: «الكابتن كان بيحب النادي جدًا، ومن أقل واحد لأكبر واحد كان بيحب يتعرف على كل الناس، الله يرحمه مش هيتعوض، وإحنا عايشين بحسه».

وأشارت إلى أن حب محمد صبري للزمالك لم يكن مجرد انتماء رياضي، بل كان جزءًا أساسيًا من حياته وعلاقاته، وهو ما انعكس على أسرته التي لا تزال تحتفظ بارتباطها بالنادي وتحرص على مساندة الفريق في مختلف الظروف.

رسالة من زوجة محمد صبري إلى معتمد جمال

ووجهت أماني فؤاد رسالة إلى معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، مؤكدة أن جماهير النادي تنتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة، في ظل قيمة القلعة البيضاء وتاريخها الكبير، ورغبة الجماهير في رؤية الفريق يحقق تطلعاتها وينافس على البطولات.

وقالت: «إحنا محتاجين حاجات كتير من معتمد جمال كجماهير للنادي، لأننا نادي الزمالك اسم كبير».

وأكدت أن جماهير الزمالك تتطلع إلى نتائج تتناسب مع تاريخ النادي ومكانته، مشيرة إلى أهمية المرحلة المقبلة بالنسبة للفريق، في ظل طموحات المشجعين ورغبتهم في استعادة النجاحات.

واختتمت زوجة محمد صبري حديثها بالتأكيد على استمرار ارتباط أسرتها بنادي الزمالك، وحرصهم على تشجيع الفريق حتى في الفترات الصعبة التي لا يحالفه خلالها التوفيق، مشددة على أن ذكرى زوجها ستظل حاضرة في حياتهم، وأنه سيبقى شخصية يصعب تعويضها.