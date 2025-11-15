إعلامي يكشف عن رسالة محمد صبري الصامتة

شارك الإعلامي إسلام صادق، منشوراً بشأن اللاعب محمد صبري نجم الزمالك السابق، بعد وفاته إثر حادث سير بالتجمع.

وكتب إسلام صادق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رسالة محمد صبري الصامتة!

لم ينتفض الشعب المصري والعربي على فاجعة وفاة النجم الكبير محمد صبري احد ابرز المواهب في تاريخ الكرة المصرية وليس ناديه فقط بسبب موته فجأة أو لصغر سنه الذي لم يتعد ال ٥١ عاما فقط ..وإنما لقناعة الجميع أنه كان نجما حقيقيا داخل وخارج الملعب حتى وإن صدرت منه بعض الهفوات التي كانت تضره هو شخصيا".

وتابع: "نسأل المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة" لكنه لم يضر أحدا ولم يتجاوز ضد أي شخص سواء داخل أو خارج ناديه ..إنتفض الجميع سواء من له علاقة بكرة القدم أو من كان لا يتابعها لكن الجميع سواء مشجعي ناديه او منافسيه كانوا يعلموا أنه يتمتع بكل معاني النجومية التي أثرت في نفوس كل من شاهده يتألق في الملاعب بموهبته الفائقة الفذة التي لا تتكرر كثيرا وبكونه رجلا بسيطا خارج الملاعب يعلم هموم ناديه ويدافع عنهادون أن يضع حسابات شخصية لأي قضية يتكلم فيها حتى لو كانت تضره هو شخصيا ".

وأكمل :" يعلم الجميع ان محمد صبري كان يعيش داخل كل من تعامل أو من لم يتعامل معه ..كان يجري في دماء ووجدان كل من كان له علاقة بكرة القدم ..لكننا للأسف لم ندرك قيمته الحقيقية ولم يحصل على شعبيته الكبيرة بقدر موهبته ومبادئه التي عاش يدافع عنها ..فهو النجم الوحيد الذي مر بيننا وهو يمتلك شعبية مكتومة لا يفصح عنها احد ..فالجميع يدرك عندما كان يذكر اسمه فقط أنه كان النجم الأول في جيله ووصل للمقارنة مع أجيال سبقته وأجيال لاحقته لكننا لم نتحدث ولم نعلن عن ذلك إلا عندما إستيقظنا على فاجعة وفاته التي ستبقى في ذاكراتنا لتكون رسالة حقيقية في زمن إختلت فيه المعايير وبات النفاق والكذب والتضليل يتحكم في كل شيء داخل المنظومة يرجع الفضل فيها إلى أناس لا يسمعون ولا يرون سوى أنفسهم ويسخرون كل شيء لمصالحهم الخاصة حتى يظلوا مستمرون في شعبية زائفة تعتمد على الكذب والتضليل".



وأضاف :مات محمد صبري تاركا وراءه إرثا ضخما ليس فقط داخل الملاعب بأهدافه ومهاراته الرائعة لكن بهدوئه الشديد وببساطته النادرة التي كنا نلمسها في كل مرة نتعامل معه او نراه على شاشات الفضائيات..فعندما كنا نستضيفه كان القلب والعقل يفرح لإننا كنا سنراه ونتحدث معه وجها لوجه وكلنا نعلم أننا أمام نجما لا يتكرر كثيرا ونادرا وهي الرسالة التي تركها للجميع ..للقاضي والداني..وهي أن تعيش نجما حقيقيا بسيطا سهلا يتحدث عنك الناس من منافسيك قبل مشجعيك ..تدافع عن ناديك دون أن تملك لجان إليكترونية تتحدث وتطبل وتهلل لك وانت على باطل".

وأختتم :" ترك "الكونت دي صبري “إرثا ثقيلا لن يفهمه الكثيرون وسيتجاهله عشاق الكذب والتضليل أن النجومية الحقيقية وأن تعيش في وجدان الناس إلى أبد الدهر ليست باللجان الإليكترونية وتخصيص رواتب شهرية لكي يضللوا الرأي العام حتى تظل محتفظا بشعبيتك الكاذبة ..لكن محمد صبري إنتفض له الجميع وسيظل في وجداننا لإنه كان بسيطا سهلا متواضعا عشقته مصر بمختلف إنتماءاتها حتى رحل عن عالمنا لكننا لن ننساه وسيظل في ذاكرتنا لأنه كان نجما حقيقيا دون أن يتحدث عن نفسه في يوم من الايام وهي الرسالة التي عاش من أجلها نجم الزمالك الكبير بأفعاله ولم يتحدث نهائيا عنها !”.

وفاه محمد صبري

وشهد الوسط الرياضي المصري صدمة كبيرة بعد الإعلان عن وفاة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق ومذيع قناة الزمالك، إثر تعرضه لحادث سير مروع في منطقة التجمع الخامس.

وأكدت مصادر أمنية أن الحادث وقع خلال قيادته لسيارته في أحد الطرق الجانبية بالمنطقة، حيث فقد السيطرة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف السيارة وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

تفاصيل الحادث وفقًا للمعاينة الأولية

وأوضحت المعاينة الأولية لفريق التحقيق أن السرعة أو خللًا مفاجئًا في عجلة القيادة قد يكون السبب في فقدان الراحل السيطرة على السيارة.

وبيّنت التحريات أن قوة الاصطدام بالجدار تسببت في تهشم الجزء الأمامي من السيارة، ما أدى إلى وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.