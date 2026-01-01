قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

تذاكر مترو الأنفاق
تذاكر مترو الأنفاق
عبد العزيز جمال

في ساعات قليلة، تحولت شائعة عابرة إلى قضية رأي عام، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن رفع أسعار أقل فئة في تذاكر مترو الأنفاق من 8 إلى 10 جنيهات، وهو ما أثار قلق ملايين المواطنين الذين يعتمدون على المترو كوسيلة نقل يومية لا غنى عنها، قبل أن تتدخل الهيئة القومية للأنفاق ببيان رسمي.

بيان عاجل من «القومية للأنفاق»

الهيئة القومية للأنفاق خرجت عن صمتها لتغلق باب الجدل، مؤكدة أن ما تم تداوله بشأن رفع أسعار تذاكر المترو لا أساس له من الصحة، وأنه لا توجد أي قرارات رسمية أو توجهات حالية لتعديل هيكل أسعار التذاكر المعمول به. 

مترو الأنفاق

وأوضحت الهيئة أن التصريحات التي جرى تداولها على نطاق واسع أُخرجت عن سياقها، ما تسبب في سوء فهم واسع النطاق.

خريطة أسعار تذاكر المترو الحالية

وتضم خريطة أسعار تذاكر مترو الأنفاق حاليًا أربع شرائح رئيسية، تبدأ من 8 جنيهات للرحلات من محطة إلى 9 محطات، و10 جنيهات من 10 إلى 16 محطة، و15 جنيهًا من 17 إلى 23 محطة، و20 جنيهًا لأكثر من 23 محطة، فيما جرى تثبيت تذكرة ذوي الهمم عند 5 جنيهات فقط لجميع المحطات.

ما حقيقة «تذكرة الـ10 جنيهات»؟

بحسب البيان، فإن الحديث الدائر لم يكن متعلقًا بقرار جديد أو زيادة مرتقبة، وإنما جاء في إطار الإشارة إلى أن بعض فئات التذاكر تقل قيمتها عن فئة العشرة جنيهات، وهو ما قد يسبب أحيانًا مواقف فردية مرتبطة بعدم توافر الفكة داخل بعض المحطات.

 وأكدت الهيئة أن هذه المشكلة لا تعكس وجود خلل في منظومة التشغيل، ولا تشي إلى أزمة في تسعير الخدمة.

مترو الأنفاق

انتظام التشغيل واستقرار الأسعار

وشددت الهيئة القومية للأنفاق على أن منظومة مترو الأنفاق تعمل بانتظام كامل، وأن الخدمة المقدمة للجمهور لم يطرأ عليها أي تغيير سواء من حيث عدد الرحلات أو أسعار التذاكر. وأكدت أن ما أُثير خلال الساعات الماضية لا يتجاوز كونه اجتهادات أو تفسيرات غير دقيقة لتصريحات فنية خرجت عن معناها الحقيقي.

خطة تطوير لتقليل التعامل النقدي

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة عن استمرار تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي داخل المحطات، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبابيك التذاكر وتيسير حركة الدخول والخروج. وأوضحت أن الخطة تشمل التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها بطاقات الفيزا، إلى جانب الاشتراكات الشهرية واشتراكات بعدد محدد من الرحلات، لتوفير مرونة أكبر للركاب.

تحسين تجربة الركاب داخل المترو

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على حل مشكلة الفكة، بل تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين تجربة الركاب داخل المترو، والحد من التكدسات، وتقليل الاحتكاكات اليومية داخل المحطات والعربات، بما يضمن بيئة أكثر هدوءًا وانسيابية للمستخدمين.

مترو الأنفاق

تحذير من الانسياق وراء الشائعات

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن أي قرارات تتعلق بتسعير التذاكر أو تغيير نظم التشغيل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح عبر القنوات المعتمدة، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة تلك التي تمس تفاصيل حياتهم اليومية بشكل مباشر.

