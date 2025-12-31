أحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو من 8 إلى 10 جنيهات

علق الإعلامي أحمد موسى على حديثه بالأمس مع طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، عن سعر تذكرة المترو وأزمة الفكة، قائلا: "الناس سابت اللقاء كله ومسكت في جزء زيادة سعر التذكرة..مفيش حاجه بتزيد كدا".



واسترسل خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد” : قبل أي زيادة يجب أن يكون هناك دراسة وترتيبات واضحة قبل إقرار أي زيادة، متابعا: " رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق قال بالأمس أتمنى فقط ولم يتم اتخاذ أي قرار أو فعل".



وأضاف:" بالأمس انتشرت الاخبار والعناوين الخاصة بتلك الجزئية دون تدقيق أو الاستماع إلى الفيديو الأصلي".



وتابع:" الناس امبارح كانت بتقول أحمد موسى قال زيادة، لكن أحمد موسى طول الحلقة كان بيتكلم عن المواطن ودعمه".



