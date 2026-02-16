قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة

محمد على

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة، وأعلن عن وجود خطط لإنشاء مطار آخر شمالاً، قرب الحدود اللبنانية.

وتُعزز هذه الخطط مزاعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المرشح لإعادة انتخابه هذا العام، بأن إسرائيل قادرة على تحقيق طفرة اقتصادية بعد وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة العام الماضي، والذي أنهى القتال  في غزة وحزب الله في لبنان.


وفي إعلانه عن المطارين المزمع إنشاؤهما في صقلغ ورامات دافيد، قال نتنياهو للوزراء في تصريحات متلفزة يوم الأحد: "بهذه الطريقة فقط نستطيع تلبية الطلب المتزايد على السياحة والسفر الجوي لملايين الزوار الذين يأتون إلى البلاد سنوياً".

ويُعد مطار بن جوريون، الواقع خارج تل أبيب، البوابة الرئيسية للاحتلال إلى العالم، حيث استقبل ما يُقدر بنحو 14.5 مليون مسافر في عام 2024. أما المطار الثاني، قرب ميناء إيلات على البحر الأحمر جنوباً، فيستقبل حركة دولية محدودة.

علّقت بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى مطار بن جوريون في يناير، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف من انجرار إسرائيل إلى جولة جديدة من القتال مع عدوها اللدود. 

ولا يزال هذا الاحتمال قائماً رغم عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء محادثات لفضّ النزاع مع طهران.


 

ويعد رامات ديفيد حالياً موقع قاعدة جوية إسرائيلية. وقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية بشكل منفصل أنها ستعيد فتح مطار  مغلق منذ فترة طويلة في كريات شمونة، وهي بلدة متاخمة للحدود اللبنانية تعرّضت لقصف صاروخي من حزب الله.

