صلاح ومرموش في انتظار قرعة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي
ناصر منسي.. من حافة الرحيل إلى رجل اللحظة في الزمالك
استثناءات محددة | من يُسمح له بالعمل بعد الثانية صباحًا في رمضان؟
مصرع شخص في حادث اصطدام قطار بمزلقان بني قره بأسيوط
منفذ هجوم شاطئ بوندي الأسترالي يمثل أمام القضاء
وكالة مهر: المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد غدا بمقر السفارة العمانية في جنيف
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بشير التابعي عن أزمته مع إبراهيم سعيد: هعزمه في رمضان وهصوره

بشير التابعي
بشير التابعي

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار إيقاف إمام عاشور كان إداريًا بحتًا، موضحًا أن عودته للمشاركة جاءت أيضًا بقرار من مجلس الإدارة.

وقال بشير في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن ملف اللاعب تم التعامل معه داخل أروقة الإدارة، دون أي أبعاد أخرى خارج الإطار الرسمي للنادي.

وتحدث التابعي عن علاقته بـ إبراهيم سعيد، نافيًا وجود أي خلاف بينهما، قائلًا: "هو أخويا الصغير وأطيب وأغلب شخص عرفته، لكن الناس سخّنته".

وأضاف أنه تواصل معه هاتفيًا، وكان الحديث بينهما وديًا، بل ومازحه قائلًا إنه سيقوم بتصويره خلال عزومة في شهر رمضان.

وأكد التابعي: "لا يوجد خلاف بيني وبين إبراهيم سعيد، وأنا بحبه جدًا".

ووجّه نجم الزمالك السابق الشكر لجماهير النادي على دعمها المستمر للفريق في ظل الظروف الحالية، كما أثنى على المدرب معتمد جمال، مشيدًا بالتوليفة التي صنعها وقدرته على قيادة الفريق فنيًا.

وفيما يتعلق بحارس المرمى محمد عواد، أكد التابعي أنه من المستحيل أن يتنازل عن جزء من مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن الفارق المالي يمكن أن يتحمله رجل الأعمال ممدوح عباس.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستقرار الإداري والفني داخل الزمالك خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ على تماسك الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.

بشير التابعي الزمالك نادي الزمالك منتخب مصر إبراهيم سعيد

