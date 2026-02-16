بشير التابعي عن أزمته مع إبراهيم سعيد: هعزمه في رمضان وهصوره

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن قرار إيقاف إمام عاشور كان إداريًا بحتًا، موضحًا أن عودته للمشاركة جاءت أيضًا بقرار من مجلس الإدارة.

وقال بشير في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "cbc"، إن ملف اللاعب تم التعامل معه داخل أروقة الإدارة، دون أي أبعاد أخرى خارج الإطار الرسمي للنادي.

وتحدث التابعي عن علاقته بـ إبراهيم سعيد، نافيًا وجود أي خلاف بينهما، قائلًا: "هو أخويا الصغير وأطيب وأغلب شخص عرفته، لكن الناس سخّنته".

وأضاف أنه تواصل معه هاتفيًا، وكان الحديث بينهما وديًا، بل ومازحه قائلًا إنه سيقوم بتصويره خلال عزومة في شهر رمضان.

وأكد التابعي: "لا يوجد خلاف بيني وبين إبراهيم سعيد، وأنا بحبه جدًا".

ووجّه نجم الزمالك السابق الشكر لجماهير النادي على دعمها المستمر للفريق في ظل الظروف الحالية، كما أثنى على المدرب معتمد جمال، مشيدًا بالتوليفة التي صنعها وقدرته على قيادة الفريق فنيًا.

وفيما يتعلق بحارس المرمى محمد عواد، أكد التابعي أنه من المستحيل أن يتنازل عن جزء من مستحقاته المالية، مشيرًا إلى أن الفارق المالي يمكن أن يتحمله رجل الأعمال ممدوح عباس.

واختتم التابعي تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستقرار الإداري والفني داخل الزمالك خلال المرحلة المقبلة، للحفاظ على تماسك الفريق وتحقيق النتائج الإيجابية.