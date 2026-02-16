خالد الغندور: كامويش لاعيب أقل من العادي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء كامويش مهاجم القلعة الحمراء في مباراة الجيش الملكي.

كامويش

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هقول حاجة في الوش لاعيب اقل من العادي كامويش".

وكان قد تحفظ أحمد كشري، نجم الأهلي السابق، على أداء كامويش، مهاجم القلعة الحمراء، خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن أداء الفريق لم يكن مرضيًا.



وقال كشري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "الأهلي أضاع فرصتين سهلتين كان بالإمكان حسم المباراة من خلالهما مبكرًا. أما فرصة كامويش فكانت سهلة، لكنه ارتقى لها أكثر من اللازم، وكان يحتاج فقط لتوجيه الكرة. كنا نتوقع منه أن يُظهر إمكاناته، لكنه حتى الآن لم يقدم أي إضافات ملموسة".



وأضاف: "هناك علامات استفهام حول كامويش، فطوال تواجده في المباراة لم يُشكّل أي خطورة على مرمى الجيش الملكي، وهذا يدل على غياب القناعة لدى الجهاز الفني في الاعتماد عليه".

وتابع: "مروان عثمان لاعب جيد، وقد قدم أداءً مميزًا مع سيراميكا، لكنه مع الأهلي لا يحصل على الدعم الكافي من المجموعة، رغم اجتهاده، وأشعر أنه مظلوم، لكنه يمتلك إمكانات جيدة".

وأشار كشري إلى ترتيب مهاجمي الأهلي حسب تقييمه: "مروان عثمان في المقدمة، يليه محمد شريف ثم كامويش".

وأوضح: "تقييمي لأداء الأهلي في مباراة اليوم غير جيد، الفريق فشل في إيجاد الحلول، واللاعبون كانوا متوترين للغاية، وهناك الكثير من الحديث في الملعب، وهذا لا يليق بطابع لاعبي الأهلي المعتاد. يبدو أن اللاعبين تأثروا بالتوتر بين مصر والمغرب في كرة القدم خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل: "واجهنا فريقًا يلعب بتحفظ دفاعي، ولم نستطع إيجاد الحلول، كما أن حسين الشحات لم يحصل على الفرص الكافية، وتوظيفه داخل الملعب لم يكن مناسبًا".

وختم قائلاً: "الأرقام هي اللغة الحقيقية في كرة القدم، ومحمد صلاح نجم عالمي بالأرقام، حتى لو لم يكن في أفضل مستوياته، فلابد أن تتحول مساهمات اللاعب إلى أرقام واضحة".