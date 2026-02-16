لائحة عقوبات الكاف بند 3 يقلق الأهلي بعد أحداث الشغب بلقاء الجيش الملكي ..مستند

شهدت مباراة النادي الأهلي ضد منافسه الجيش الملكي عدة مشاهدة مثيرة في المدرجات بعد إلقاء جماهير الأحمر زجاجات المياه في أرضية الملعب.

واستدعت الأحداث المثيرة خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، رؤية على العقوبات المتوقعة عقب شغب الجماهير.

خصوصا بعد تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” بسبب الاحداث الأخيرة.

وأصدر نادي الجيش الملكي بيانا تستنكر فيه بشدة السلوكيات اللارياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في رمي القارورات، وهو ما شكل تهديدًا مباشرًا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني، بحسب البيان.

عقوبات متوقعة على الأهلي

ويذكر البند الثالث من لائحة العقوبات أنه في حال تكرار مخالفة استخدام الألعاب النارية، أو أجهزة الليزر، أو رمي الزجاجات أو الأشياء خلال المباريات المستقبلية في مسابقات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، فإن اللجنة التأديبية تحتفظ بحقها في فرض عقوبات أشد من بينها إقامة المباريات دون جمهور خلف أبواب مغلقة، وذلك بغض النظر عن مكان وقوع الحوادث، سواء في المباريات التي تقام على أرض الفريق أو خارجها

وتعد هذه المرة الأولى لجماهير الأهلي مما يجعل العقوبة المتوقعة متوقفه فقط على الغرامة المالية أيضا وفق اللائحة إلا في حال رأي الكاف تغليظ العقوبة لمنع تكرار الواقعة.

ويتم توقيع عقوبة على إلقاء زجاجات المياه باتجاه الملعب بغرامة مالية من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار