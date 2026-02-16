التطوير العقارى: إطار تنظيمي متكامل لنقل السوق إلى مرحلة الانضباط والاستدامة

طرح محمد غباشي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، رؤية متكاملة لدعم انضباط السوق العقارية المصرية ورفع كفاءته التشغيلية والتنظيمية، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

وأكد غباشي أهمية بناء كيان مؤسسي فعال يعمل كشريك استراتيجي للدولة في ملف التنمية العمرانية، ويضمن حماية جميع أطراف المنظومة، سواء المطور أو العميل أو الدولة، عبر تطوير قدرات العاملين بالسوق من خلال أكاديمية عقارية متخصصة وبرامج تدريبية متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات والتسويق العقاري.

وشدد على ضرورة وضع ميثاق شرف مهني لتنظيم العلاقة بين المطورين وضمان المنافسة العادلة، إلى جانب تعزيز الحضور المؤسسي للقطاع من خلال المعارض المحلية والدولية، وإطلاق منصة إعلامية متخصصة، وتوفير مقر دائم لتقديم خدمات متكاملة للأعضاء.

وتناول غباشي أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى، وتسريع إصدار قانون المطورين العقاريين، وتفعيل نظام الشباك الواحد للتراخيص، وتطبيق آليات حماية العملاء، ودعم منظومة التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية وخفض أسعار الفائدة للإسكان الاجتماعي والمتوسط، بما يسهم في خلق سوق عقاري أكثر استقرارًا وتنظيمًا واستدامة.