اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
التطوير العقارى: إطار تنظيمي متكامل لنقل السوق إلى مرحلة الانضباط والاستدامة

محمد غباشي عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات
ولاء عبد الكريم

طرح محمد غباشي، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، رؤية متكاملة لدعم انضباط السوق العقارية المصرية ورفع كفاءته التشغيلية والتنظيمية، بما يعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وأكد غباشي أهمية بناء كيان مؤسسي فعال يعمل كشريك استراتيجي للدولة في ملف التنمية العمرانية، ويضمن حماية جميع أطراف المنظومة، سواء المطور أو العميل أو الدولة، عبر تطوير قدرات العاملين بالسوق من خلال أكاديمية عقارية متخصصة وبرامج تدريبية متقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإدارة المشروعات والتسويق العقاري.

وشدد على ضرورة وضع ميثاق شرف مهني لتنظيم العلاقة بين المطورين وضمان المنافسة العادلة، إلى جانب تعزيز الحضور المؤسسي للقطاع من خلال المعارض المحلية والدولية، وإطلاق منصة إعلامية متخصصة، وتوفير مقر دائم لتقديم خدمات متكاملة للأعضاء.
وتناول غباشي أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى، وتسريع إصدار قانون المطورين العقاريين، وتفعيل نظام الشباك الواحد للتراخيص، وتطبيق آليات حماية العملاء، ودعم منظومة التمويل العقاري لزيادة القوة الشرائية وخفض أسعار الفائدة للإسكان الاجتماعي والمتوسط، بما يسهم في خلق سوق عقاري أكثر استقرارًا وتنظيمًا واستدامة.

السوق العقارية غرفة التطوير العقاري الذكاء الاصطناعي الاقتصاد المصري

