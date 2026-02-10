قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء.. فيديو
توم براك: مشاركة سوريا بالتحالف ضد داعش فصل جديد في الأمن الجماعي
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 65 ألف متطوع لمساندة الشعب الفلسطيني..تفاصيل
صور الأقمار الصناعية تفضح نشاط عسكري خفي لـ الدعم السريع داخل إثيوبيا | شاهد
أولوية الحصول لهؤلاء.. الموعد النهائي لتلقى طلبات شقق السكن البديل للإيجار القديم
من بطاقات بوكيمون إلى نجومية برشلونة.. لامين يامال يفتح صندوق ذكريات الطفولة ويتحدث عن حياته بعيدًا عن الشهرة
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..والشعبة تكشف مفاجأة
السيطرة على حريق هائل بلوكاندة النهر الخالد في وسط القاهرة.. صور
القبض على المتهم بقتل كلب بالمعادى
تخفيضات خاصة للطلبة.. أسعار اشتراك المترو 2026
مزاح يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
مجلس النواب يعلن خبرا عاجلا بشأن التعديل الوزاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيئة مستقلة ومحاكم خاصة.. التطوير العقاري تطرح رؤية شاملة لتنظيم السوق وحماية المستهلكين

لجنة التطوير العقارى
لجنة التطوير العقارى
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين ، أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات العاملة بالسوق العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة تفرض ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات حاسمة لتنظيم السوق، بما يعزز ثقة المستثمرين في الشركات الجادة، ويسهم في فلترة القطاع من الكيانات غير الملتزمة.

وأوضح فكري، أن من أهم الإجراءات المقترحة إنشاء هيئة عليا مستقلة لإدارة وتنظيم السوق العقاري، على ألا تتبع وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية، وتتولى القيام بالدور الرقابي المتكامل على نشاط الشركات، إلى جانب وضع نظام تصنيف واضح للمطورين يعتمد على معايير الملاءة المالية وسابقة الأعمال والخبرات الفنية والقدرات التطويرية.

وأشار إلى أهمية تطبيق نظام «حسابات الضمان – Escrow Account»، والذي يُلزم المطورين بإيداع جميع مدفوعات العملاء في حساب مخصص لا يُصرف منه إلا على تنفيذ المشروع نفسه وفق نسب الإنجاز الفعلية، وتحت إشراف أمين حسابات مستقل، بما يضمن توجيه أموال المشترين إلى المشروع محل التعاقد وعدم استخدامها في تمويل مشروعات أخرى.

وأكد فكري، على ضرورة تفعيل آليات قانونية سريعة وعادلة للفصل في النزاعات، من خلال إنشاء محاكم عقارية متخصصة تضم قضاة وخبراء على دراية كاملة بطبيعة القطاع العقاري، مستشهدًا بتجربة المملكة المتحدة في هذا المجال، حيث ساهمت المحاكم العقارية في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق الاستقرار بالسوق.

وشدد على أن تنظيم السوق العقاري يمثل حجر الأساس لحماية المشتري، الذي يعد الحلقة الأضعف في المنظومة العقارية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق المشتري هو المدخل الحقيقي للحفاظ على القطاع نفسه ودفع عجلة الاستثمار والنمو المستدام.

ولفت إلى أهمية تطوير شكل المنتج العقاري، من خلال التوسع في تسليم الوحدات كاملة التشطيب، لما لذلك من دور في سرعة إشغال الوحدات السكنية وتحقيق التنمية العمرانية المطلوبة، وتقليل معدلات الوحدات المغلقة داخل المدن الجديدة.

وأكد المهندس علاء فكري أن العقار المصري سيظل المخزن الآمن للقيمة وأعلى الاستثمارات عائدًا وأكثرها أمانًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية وفترات عدم الاستقرار، موضحًا أن السوق المصري يتمتع بطبيعة خاصة تقوم على طلب حقيقي ومتنامٍ يصل إلى نحو 900 ألف وحدة سنويًا، إضافة إلى اعتماد غالبية المشترين على المدخرات الشخصية وليس التمويل البنكي كما هو الحال في العديد من الأسواق العالمية، وهو ما ساهم في حماية السوق من تداعيات أزمات كبرى مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

العقارات عقارات لجنة التطوير العقارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المجرم والمدمن على علاقات القاصرات وعمليات الاغتصاب “جيفري إبستين”

كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب

المجرم الجنسي إبستين ومعه ترامب

شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته

ترشيحاتنا

محمد صديق

موقع صدى البلد يهنئ الزميل محمد صديق بعضوية نقابة الصحفيين

وضع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وزيرا البيئة والإسكان يناقشان تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الجديدة

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس خدمة تثبيت أعضاء جُدد بكنيسة إستانلي

بالصور

عين الجمل.. 6 فوائد مذهلة لصحتك العقلية والجسدية

عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده
عين الجمل منجم لإعضائك باكامل |تعرف على فوائده

بعد زيادة أسعار السجائر.. رمضان فرصتك الذهبية للإقلاع عن التدخين بدون معاناة

الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين
الإقلاع عن التدخين

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها
خدر الأطراف أثناء النوم.. عرض عادي أم علامة جلطة؟ الحقيقة التي لا يجب تجاهلها

كنز من الفوائد لـ العرقسوس.. ومضر فى هذه الحالات

كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات
كنز من الفوائد لـ العرقسوس..ومضر فى هذه الحالات

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد