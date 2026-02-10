ترجيحات بعقدها في الإمارات.. جولة جديدة من المحادثات الروسية- الأوكرانية

قال حسين مشيك، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن الكرملين أكد عدم حدوث أي تطورات جديدة تتعلق بالمحادثات الروسية-الأوكرانية، مشيرًا إلى أن موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات لم يُحددا رسميًا حتى الآن.

الإمارات مرشحة لاستضافة الجولة القادمة

وأوضح مشيك، خلال رسالة على الهواء، أن هناك ترجيحات بعقد الجولة المقبلة من المحادثات في دولة الإمارات خلال الفترة القادمة، في ظل اتصالات دبلوماسية غير معلنة، دون صدور تأكيد رسمي من موسكو أو كييف بشأن هذا الطرح.

بيسكوف: المحادثات قد تُعقد قريبًا دون جدول زمني

وأشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن الجولة القادمة قد تُعقد في وقت قريب، لكنه شدد على غياب أي جدول زمني واضح، ما يعكس استمرار حالة الترقب وعدم الحسم على المسار التفاوضي.

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية» أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعا إلى عدم التسرع في الحديث عن قرب إنهاء الأزمة، معتبرًا أن الأوضاع الميدانية والسياسية لا تزال معقدة.

واختتم مشيك تصريحاته بالتأكيد على أن موسكو ترى عدم وجود مؤشرات إيجابية حقيقية للتوصل إلى تسوية شاملة للصراع، موضحًا أن نتائج الجولات السابقة من المفاوضات اقتصرت على تبادل الأسرى، دون تحقيق تقدم ملموس في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الروسية-الأوكرانية.