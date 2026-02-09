لافروف: موسكو لن تسمح بنشر أسلحة في أوكرانيا تهدد مصالح الأمن الروسي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لن تسمح بنشر أسلحة في أوكرانيا تهدد مصالح الأمن الروسي.



وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة غير مستعدة لتنفيذ اتفاقات قمة ألاسكا.



ولفت إلى أن روسيا لا تزال منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، وأن الأمريكيون يبنون حواجز مصطنعة في العلاقات مع روسيا.



وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي، سيجري لافروف، أن روسيا لا تنوي مهاجمة أوروبا، لكنها مستعدة للرد عسكريا إذا لزم الأمر.



وقال لافروف ، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لن نهاجم أي جزء من أوروبا، ليس لدينا أي سبب على الإطلاق للقيام بذلك/ وإذا اختارت أوروبا تنفيذ تهديداتها بالاستعداد للحرب ضدنا وبدأت بمهاجمة روسيا، فإن الرئيس فلاديمير بوتين ،أكد أن ردنا لن يكون عملية عسكرية خاصة، بل سيكون ردا عسكرياً شاملا بكل الوسائل العسكرية المتاحة، وفقاً للوثائق العقائدية في هذا الشأن".



وفي مؤتمره الصحفي السنوي في أواخر ديسمبر 2025، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ليست في حالة حرب مع الغرب، بل إن الغرب هو من يحارب روسيا على يد القوميين الأوكرانيين.



وأشار سابقا إلى أن روسيا لم ترغب قط في خوض حرب ضد أوروبا. لكنه حذر من أنه إذا اختارت أوروبا شن حرب على روسيا، فلا ينبغي أن يكون هناك أي شك في أن روسيا مستعدة للرد.