الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
وزارة العمل تعلن عن وظائف في الأردن برواتب تصل إلى 30 ألف جنيه
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

منتدى الأعمال المصري الألماني.. 1500 شركة ألمانية بالأسواق المصرية باستثمارات 4.9 مليار دولار

فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني
فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني
ولاء عبد الكريم

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني بحضور ستيفان روينهوف، وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسيد يورغن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وأكد الخطيب في كلمته أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا تاريخية ومبنية على الثقة، مشيراً إلى أن أكثر من 1,500 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات تقدر بنحو 4.9 مليار دولار، فيما بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين نحو 5.1 مليار دولار في 2025، ضمن إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزير أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد وبنية تحتية متطورة، مع استثمارات بلغت نحو 550 مليار دولار خلال العقد الماضي في الطرق والموانئ والمناطق الصناعية والمدن الجديدة، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية جوهرية شملت خفض التضخم من نحو 40% إلى 12% وزيادة الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 50 مليار دولار، فضلاً عن مضاعفة تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 37 مليار دولار، ما يعزز الاستقرار والتنبؤ طويل الأجل للاستثمار.
وأشار الخطيب إلى نجاح برنامج تحسين بيئة الأعمال، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون زيادة الأعباء على الشركات، كما خفضت الدولة تكاليف التجارة واللوجستيات بنحو 65%، ما أدى إلى وفورات مباشرة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مع تسجيل أدنى عجز تجاري منذ 2010 عند 34.2 مليار دولار وحجم تجارة إجمالي قياسي عند 132 مليار دولار.

ولفت الوزير إلى إطلاق منصات رقمية لتسهيل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات التشغيلية، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية في القطاعات الصناعية، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكنولوجيا المتقدمة، مع فتح آفاق تعاون واسعة للشركات الألمانية في هذه المجالات الاستراتيجية.

من جانبه، أكد ستيفان روينهوف على اهتمام الشركات الألمانية بتوسيع استثماراتها في مصر، مستندة إلى التطورات في البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، مشيداً بنموذج شركة "سيمنز" في مشروعات النقل والطاقة الذي يعكس نجاح الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى التعاون الاقتصادي والتعليمي والثقافي، ما يوفر قاعدة قوية لمزيد من الشراكة الاستراتيجية، لافتاً إلى أن أبرز مجالات التعاون تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، البنية التحتية والنقل، الصناعة، والتكنولوجيا، بما يدعم مصالح الجانبين ويعزز فرص النمو المستقبلية.

وعلى هامش المنتدى، وقع وزير الاستثمار المصري ونظيره الألماني محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، في خطوة لتعزيز التنسيق والمتابعة المستمرة للفرص الاستثمارية بين البلدين.

حسن الخطيب مصر وألمانيا منتدى الأعمال المصري الألماني العلاقات الاقتصادية

إمام عاشور

خلطة المحشي
فورد
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
