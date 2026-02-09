قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران

هاجر رزق

تتوقع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، بتقديم إيران تنازلات بشأن الملف النووي وعدد من القضايا الأخرى، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة . 

توقعات إدارة ترامب

 

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن المصادر قولها، إن إدارة ترامب أبلغت طهران أنها تتوقع من الوفد الإيراني، برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، أن يحضر اجتماعهم المقبل "بمضمون ذي مغزى".

مفاوضات عمان

ويوم الجمعة، التقى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وقائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، مع عراقجي ومسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى آخرين في سلطنة عُمان.

ووصفت المصادر الاجتماع الأول بأنه "اجتماع جيد"، حيث ركز بشكل أساسي على آلية المفاوضات بدلا من القضايا الجوهرية نفسها.

وأضافت المصادر ، أن الأميركيين يتوقعون من الإيرانيين الحضور إلى الاجتماع المقبل وهم على استعداد لتقديم تنازلات بشأن الملف النووي وقضايا أخرى.

ترامب يتابع التهديدات

و اعتبر الرئيس الامريكي دونالد ترامب المحادثات إيجابية، وقال إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق على ما يبدو، كما كرر التذكير بأن أسطولا امريكيا ضخما أصبح في المنطقة، ثم أنه فرض عقوبات جديدة على القطاع النفطي الايراني لتأكيد أن بدء المفاوضات لا يغير شيئا في أسلوب تعامله مع طهران.

ورغم إصرار إيران على حصر التفاوض بالملف النووي، كان وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو استبق جولة مسقط بتحديد أربعة بنود لتحقيق نتائج ملموسة، كما سماها وهي برنامج إيران النووي، ومدى صواريخها الباليستية، ووقف دعمها للمنظمات الإرهابية في المنطقة، وكذلك معاملة سلطاتها للشعب الإيراني.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن البحث يتناول قدرات نووية، وقالت إن لدى الرئيس ترامب خيارات عديدة غير الدبلوماسية.

ويتضح من تسريبات إعلامية أن الولايات المتحدة تعزز قدراتها العسكرية في مختلف الدول المحيطة بإيران وكذلك في أوروبا.

