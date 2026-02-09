واعظات الأوقاف يشاركن في دعم المرأة المعنَّفة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

في إطار الدور الدعوي والمجتمعي لوزارة الأوقاف، وبرعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ شاركت واعظات الأوقاف في عدد من الفعاليات التوعوية الموجَّهة لدعم المرأة المعنَّفة بمراكز الاستضافة والتوجيه الأسري.

وتناولت اللقاءات محاور متعددة شملت تعزيز الجوانب الإيمانية والنفسية للمرأة، وبيان أثر حسن الظن بالله والثقة به في تجاوز الأزمات، إلى جانب التوعية بأهمية اكتساب المهارات الحياتية التي تعين على إدارة التحديات بصورة إيجابية.

كما عالجت الفعاليات قضايا العنف الأسري من منظور ديني وتربوي، مع التأكيد على دور التربية السليمة في بناء أسرة متماسكة، وطرح نماذج من الهدي النبوي في الرحمة وحسن المعاملة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل الأسرة.

وشهدت اللقاءات فتح باب الحوار والاستماع إلى استفسارات المشاركات، وتقديم التوجيه الديني الرشيد الذي يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، ويسهم في دعم المرأة نفسيًّا ومعرفيًّا.

وتأتي هذه الجهود في إطار تكامل مؤسسات الدولة لحماية المرأة، وتعزيز استقرار الأسرة، ونشر الوعي الديني الوسطي الذي يصون كرامة الإنسان ويدعم تماسك المجتمع.