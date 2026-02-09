استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل

استُشهد مواطن فلسطيني / اليوم الاثنين/ برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، باستشهاد مزارع برصاص الاحتلال شرق دير البلح وسط القطاع، في خرق جديد للاحتلال لوقف اطلاق النار.



وباستشهاد المواطن ، ترتفع حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 582، وإجمالي الإصابات إلى 1,544، فيما جرى انتشال 717 جثمانا.



و في سياق متصل أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وآخر بالضرب المبرح، اليوم الاثنين، في بلدتي إذنا وبيت أولا بمحافظة الخليل.



وقالت "وفا" إن شابا في العشرينيات من عمره أصيب بطلق ناري في ساقه، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوبه أثناء وجوده قرب جدار الفصل العنصري في واد الخيل ببلدة إذنا غرب الخليل، وقد نقلته طواقم الهلال الأحمر لتلقي العلاج ووُصفت إصابته بالمتوسطة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أولا شمال غرب الخليل وأغلقت عددا من الطرق بالسواتر الترابية وفتشت عدة منازل، واعتدت بالضرب المبرح على الشاب صخر العجوري، ما تسبب في إصابته برضوض وكدمات، وقد نُقل لتلقي العلاج.