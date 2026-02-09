علي شعث: بدأنا تنفيذ خطة الإغاثة لغزة استعدادًا لشهر رمضان

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن عمل اللجنة الدؤوب منذ التوافق عليها عربيا ودوليا وفصائليا كان أول عمل لها أنها وعدت بفتح معبر رفح واليوم أوفينا بالوعد، حيث نطلع اليوم على الإجراءات اللوجستية لتحرك الفلسطينيين ذهابا وإيابا من معبر رفح.

وأضاف خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، "عملنا على خطة مناسبة للإغاثة وإدخال المواد الإغاثية اللازمة وخاصة المواد الصحية والتعليمية الهامة لشعبنا ونعمل مع دول مختلفة من خلال أطر مختلفة استعدادا لقدوم شهر رمضان المبارك".

وأوضح اللجنة اجتمعت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية شقيقة ومع دول غربية صديقة مستعدة لدعم غزة "بدأنا نأخذ وعود للحصول على تمويل لازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وفي يوم 19 فبراير سيكون هناك اجتماع في واشنطن لمجلس السلام للدول الأعضاء بمجلس السلام لتأكيد هذه التعاهدات والبدء في العمل الحثيث بأرض فلسطين".

وأكد أن هناك هواجس موجودة لدى البعض لكنهم مستمرون في العمل، "هناك دائما جهات تريد لهذه الهواجس الاستمرار ولكننا لجنة تعمل لصالح شعبنا ومستمرون لصالح شعبنا ولإنقاذه مما تعرض له والوقوف معه لآخر لحظة في حياتنا".