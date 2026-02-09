علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة

قال الدكتور علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، إن اللجنة اجتمعت مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية شقيقة ومع دول غربية صديقة مستعدة لدعم غزة.

وأضاف خلال لقاء خاص أجراه الإعلامي أحمد أبو زيد من أمام معبر رفح البري من الجانب المصري، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "بدأنا نأخذ وعود للحصول على تمويل لازم للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، وفي يوم 19 فبراير سيكون هناك اجتماع في واشنطن لمجلس السلام للدول الأعضاء بمجلس السلام لتأكيد هذه التعاهدات والبدء في العمل الحثيث بأرض فلسطين".

وأكد أن هناك هواجس موجودة لدى البعض لكنهم مستمرون في العمل، "هناك دائما جهات تريد لهذه الهواجس الاستمرار ولكننا لجنة تعمل لصالح شعبنا ومستمرون لصالح شعبنا ولإنقاذه مما تعرض له والوقوف معه لآخر لحظة في حياتنا".