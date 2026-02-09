قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني
معاونو النيابة الإدارية الجدد المعينون بقرار جمهوري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
رياضة

وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إطلاق مبادرة «لمّة شبابنا في رمضان» بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، باعتبارها مظلة موحدة لكافة الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال شهر رمضان الكريم بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الانتماء الوطني وتكثيف التواجد الأسري داخل مراكز الشباب.

وأكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تأتي في ضوء ما شهدته مراكز الشباب من تطوير للبنية التحتية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفق رؤية وزارة الشباب والرياضة المتوافقة مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، حيث تمثل مراكز الشباب ركيزة أساسية في تنمية المجتمع وبناء الإنسان المصري، من خلال رعاية النشء والشباب، وتنمية وعيهم الإيجابي، واستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم للحياة بصورة متكاملة تسهم في حمايتهم من الانحرافات والمتغيرات التي تهدد المجتمع.

وتتضمن مبادرة «لمّة شبابنا في رمضان» خمسة مسارات رئيسية، تشمل المسار الرياضي من خلال الدوري الرمضاني تحت شعار «حريفة بلدنا»، والذي يضم دورات رمضانية في خماسي كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة، بتنظيم احترافي وجوائز تحفيزية داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. كما يشمل المسار الثقافي الديني خيمة «وعي» الفكرية، التي تتضمن ندوات ومنتديات بالتعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية لتصحيح المفاهيم، ويتم تنفيذها بقاعات مراكز الشباب بالمحافظات بعد صلاة التراويح، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويضم المسار الاجتماعي مبادرة «مائدة العائلة بمركز الشباب»، وهي إفطار جماعي يجمع رموز المجتمع بالشباب والأسر، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية داخل المركز، فيما يشمل المسار الإبداعي مسابقة «مواهب بلدنا» في مجالات الإنشاد الديني، والتواشيح، والخط العربي، والتصوير الفوتوغرافي لمعالم وأجواء شهر رمضان الكريم.

أما المسار الخامس فهو المسار التطوعي من خلال فريق «شباب رمضان بمراكز الشباب»، الذي يتولى تجهيز وتوزيع كراتين رمضان ووجبات الإفطار على الفئات الأكثر احتياجاً بالمناطق المحيطة بمراكز الشباب.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل غرفة عمليات مركزية تضم كافة الإدارات المعنية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، لمتابعة انتظام تنفيذ الأنشطة وتذليل أي معوقات قد تواجه مراكز الشباب خلال الشهر الكريم، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للنشء والشباب، وتطوير البرامج والأنشطة، واستحداث فعاليات جديدة جاذبة تستهدف النشء والشباب والأسرة داخل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية على مستوى الجمهورية طوال شهر رمضان المبارك.

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة لمة شبابنا في رمضان شهر رمضان

