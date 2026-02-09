قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي شعث: الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية وغربية مستعدة لدعم غزة
مايا مرسي: تركيز الأطفال تراجع إلى 8 ثوان وانخفض 30%
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
رياضة

وزير الرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الامتياز التجاري وريادة الأعمال

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة و«إف آند بي بيلرز»، لدعم وتعزيز صناعة الامتياز التجاري وريادة الأعمال، وذلك في إطار رعاية الوزارة لمعرض مصر للامتياز التجاري وريادة الأعمال «إيجيبت إكسبو 2026م»، والمقرر انطلاقه خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وقّع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب البشير، الوكيل الدائم للوزارة، فيما وقّعه من جانب «إف آند بي بيلرز» أحمد السعدني، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور ، منال جمال؛ مستشار الوزير لتمكين الشباب،الدكتور عبدالله البحار؛ معاون الوزير للتسويق والاستثمار والحقوق التجارية وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب حسين الناظر؛ المدير التنفيذي لـ «إف آند بي بيلرز»، والأستاذ خالد كشك؛ مدير التطوير والمشروعات بالشركة، ولفيف من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال وأصحاب العلامات التجارية من مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية ليبيا.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب المصري، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، والتركيز على القطاعات الواعدة وعلى رأسها الامتياز التجاري وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات المصرية من خلال تصدير العلامات التجارية للأسواق الخارجية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وخلق آلاف فرص العمل الدائمة للشباب.

ويهدف البروتوكول إلى توحيد الجهود والتعاون المشترك بين الوزارة والشركة لدعم صناعة الفرنشايز وتعزيز هذا القطاع الحيوي في مصر، عبر نشر ثقافة ريادة الأعمال والامتياز التجاري خاصة بين الشباب، وتنمية روح المبادرة والابتكار لديهم، ومساعدتهم على تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة ناجحة من خلال الحصول على حقوق امتياز لعلامات تجارية كبرى وناجحة، بما يرفع نسب نجاح المشروعات ويحد من معدلات الفشل المرتفعة في نماذج الأعمال التقليدية، نظرًا لما يوفره نظام الامتياز التجاري من خبرات وتدريب ودعم فني واستشاري مستمر، فضلًا عن قوة العلامة التجارية وسمعتها.

ووفقًا لبنود البروتوكول، وبرعاية معالي وزير الشباب والرياضة، سيتم تنظيم معرض مصر الدولي للامتياز التجاري وريادة الأعمال «إيجيبت إكسبو 2026م»، والذي يُعد الأكبر من نوعه في مصر، ويستهدف الأسواق الخليجية والعربية والإفريقية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام العلامات التجارية المصرية للتوسع محليًا وإقليميًا ودوليًا، إلى جانب جذب العلامات التجارية الدولية المتميزة، بما يخلق حراكًا اقتصاديًا واسعًا ويسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات الميزان التجاري.

كما يشمل المعرض مؤتمرًا علميًا لمناقشة أحدث القضايا والمستجدات في مجال الامتياز التجاري وريادة الأعمال، وعددًا من الندوات وورش العمل، واستعراض قصص نجاح محلية وعالمية لعلامات تجارية ورواد أعمال بارزين، فضلًا عن مساحة أعمال مخصصة للقاءات B2B لإبرام الصفقات الثنائية وغيرها من الأنشطة المصاحبة.

وبموجب البروتوكول، ستتولى شركة «إف آند بي بيلرز» تنظيم جناح خاص بالامتياز التجاري (الفرنشايز) ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو 2026م، بهدف تعزيز صناعة الامتياز التجاري في القطاع الرياضي، واستقطاب العلامات التجارية المميزة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتمكين العلامات الرياضية المصرية الرائدة من التوسع محليًا ودوليًا.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الاقتصادي للشباب، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن دعم ريادة الأعمال وصناعة الامتياز التجاري يمثل أحد الأدوات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأضاف الوزير أن بروتوكول التعاون مع شركة «إف آند بي بيلرز» يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لربط الشباب بسوق العمل، وتمكينهم اقتصاديًا، وفتح آفاق جديدة أمام العلامات التجارية المصرية للتوسع محليًا وإقليميًا ودوليًا، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن معرض «إيجيبت إكسبو 2026م» يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين رواد الأعمال والمستثمرين، مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب والأندية كحاضنات لريادة الأعمال والوصول بالمبادرات الاقتصادية إلى مختلف محافظات الجمهورية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم المبادرات الجادة التي تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من تأسيس مشروعات ناجحة ومستدامة، وتعزيز ثقافة العمل الحر، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، أعرب أحمد السعدني، رئيس مجلس إدارة «إف آند بي بيلرز»، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، باعتبارها المظلة الرائدة الداعمة للعمل الشبابي، والتي تنفذ العديد من المبادرات الجادة لتنمية الشباب المصري، ومن بينها مبادرة دعم وتعزيز صناعة الامتياز التجاري وريادة الأعمال في مصر، مؤكدًا أن السوق المصرية من أكبر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى الشباب في الأندية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، ونشر ثقافة الفرنشايز وريادة الأعمال، وتأهيل العلامات التجارية المصرية للعمل بنظام الامتياز التجاري، ومنحها فرصًا جديدة للتوسع محليًا ودوليًا، وتمكين الشباب من تأسيس مشروعات ريادية ناجحة.

واختتم السعدني بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي، مثمنًا رعايته لمعرض مصر للامتياز التجاري وريادة الأعمال «إيجيبت إكسبو 2026م»، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل دعمًا ومحركًا رئيسيًا لنجاح المعرض، والذي يُنتظر أن يكون منصة رائدة تضع مصر على خريطة المعارض العالمية في مجال الامتياز التجاري وريادة الأعمال، وتعكس إيمان الدولة بأهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، وتمكين الشباب الطموح من النجاح في مشروعاتهم الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب

