وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس أحمد حبش ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، عقب الأداء المتميز في البطولة العربية للشراع، التي أُقيمت في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من 28 يناير وحتى 1 فبراير 2026، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من 10 دول عربية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد الوزير بالمستوى الفني العالي الذي ظهر به اللاعبون، مؤكدًا أن البطولة تعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية العربية والدولية وفق أعلى المعايير، وأن استضافة مثل هذه الأحداث أصبحت واقعًا متكررًا يعكس تخطيطًا طويل الأمد وثقة في إمكانيات الدولة المصرية.

وحقق المنتخب المصري 8 ميداليات متنوعة، منها الميداليات الذهبية لكل من عمر عبد الفتاح في منافسات Kite Foil وكارما وليد في منافسات ILCA 4 (فتيات)، والميداليات الفضية لكل من كارما وليد في ILCA عمومي، وليلى ضياء في Optimist، وعلي شامل في Techno، وأحمد طلعت في Kite Foil، فيما جاءت الميداليات البرونزية لكل من آية الزيني في ILCA 6 وليلى خزرجى في Optimist.

وأكد الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، أن مصر تمتلك إمكانيات وقدرات عالمية تجعلها قادرة على تنظيم وإنجاح أي حدث رياضي، وأن استمرار إقامة البطولات العربية يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين وزيادة خبراتهم التنافسية، مشيدًا بالخبرات التنظيمية والبنية التحتية المتميزة في مصر.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع، أن البطولة تمثل إضافة كبيرة لرياضة الشراع على المستوى العربي، وأن استضافة الحدث في سوما باي بالغردقة تمنح جميع المشاركين خبرات فنية وتنظيمية مميزة، موجّهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي على تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل للاتحاد.

كما أشادت الدول المشاركة بالتنظيم المتميز للبطولة، معربة عن ارتياحها للمستوى الفني والتنظيمي للحدث، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية ومكانتها المتميزة في استضافة البطولات الرياضية الدولية.

وشهدت المنافسات حضور 10 دول عربية، هي: البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، سلطنة عمان، الإمارات، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة، وسط أجواء تنافسية قوية، تؤكد مكانة الغردقة كعاصمة للرياضات البحرية في المنطقة