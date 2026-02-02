قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة يشيد بالتنظيم المتميز للبطولة العربية للشراع وحصد مصر 8 ميداليات

منتخب مصر للشراع
منتخب مصر للشراع
عبدالله هشام

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للشراع برئاسة المهندس أحمد حبش ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، عقب الأداء المتميز في البطولة العربية للشراع، التي أُقيمت في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من 28 يناير وحتى 1 فبراير 2026، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من 10 دول عربية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد الوزير بالمستوى الفني العالي الذي ظهر به اللاعبون، مؤكدًا أن البطولة تعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية العربية والدولية وفق أعلى المعايير، وأن استضافة مثل هذه الأحداث أصبحت واقعًا متكررًا يعكس تخطيطًا طويل الأمد وثقة في إمكانيات الدولة المصرية.

وحقق المنتخب المصري 8 ميداليات متنوعة، منها الميداليات الذهبية لكل من عمر عبد الفتاح في منافسات Kite Foil وكارما وليد في منافسات ILCA 4 (فتيات)، والميداليات الفضية لكل من كارما وليد في ILCA عمومي، وليلى ضياء في Optimist، وعلي شامل في Techno، وأحمد طلعت في Kite Foil، فيما جاءت الميداليات البرونزية لكل من آية الزيني في ILCA 6 وليلى خزرجى في Optimist.

وأكد الشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع، أن مصر تمتلك إمكانيات وقدرات عالمية تجعلها قادرة على تنظيم وإنجاح أي حدث رياضي، وأن استمرار إقامة البطولات العربية يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين وزيادة خبراتهم التنافسية، مشيدًا بالخبرات التنظيمية والبنية التحتية المتميزة في مصر.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حبش، رئيس الاتحاد المصري للشراع، أن البطولة تمثل إضافة كبيرة لرياضة الشراع على المستوى العربي، وأن استضافة الحدث في سوما باي بالغردقة تمنح جميع المشاركين خبرات فنية وتنظيمية مميزة، موجّهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي على تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل للاتحاد.

كما أشادت الدول المشاركة بالتنظيم المتميز للبطولة، معربة عن ارتياحها للمستوى الفني والتنظيمي للحدث، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرات مصر التنظيمية ومكانتها المتميزة في استضافة البطولات الرياضية الدولية.

وشهدت المنافسات حضور 10 دول عربية، هي: البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر، سلطنة عمان، الإمارات، إلى جانب مصر الدولة المستضيفة، وسط أجواء تنافسية قوية، تؤكد مكانة الغردقة كعاصمة للرياضات البحرية في المنطقة

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بطولة الشراع البطولة العربية للشراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

مؤتمر دعم حقوق المرأة

المحور الثالث بالجلسة الخامسة لمؤتمر دعم حقوق المرأة يناقش دور النساء في السلم والأمن

د. سحر نصر

سحر نصر : بيت الزكاة والصدقات قدَّم الدعم إلى 21 مليون مستفيد

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي

مؤتمر الأزهر لحقوق المرأة يفتح نقاشًا موسعًا حول التمكين السياسي ودور الخطاب الرشيد

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد