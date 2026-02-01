قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نتائج اليوم الرابع بالبطولة العربية للشراع مصر 2026

البطولة العربية للشراع
البطولة العربية للشراع
محمد سمير

انتهت منافسات اليوم الرابع بالبطولة العربية للشراع لعام 2026، والتي تستضيفها مصر في سوما باي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

إيلكا 7

العماني عبد اللطيف القاسمي
المغربي رياني الحدادي
الجزائري بوصير عبد الخالق
إيلكا 6

الإماراتي عثمان الحمادي
المصري فادي وليد
العماني معتصم الفارسي
إيلكا 4

الإماراتي عبد الله الزبيدي
المصرية كارمة وليد
العماني حسن الوهيبي
الكايت فويل

المصري عمر عبدالفتاح
المصري طلعت أحمد
العماني المختار الموجاني
IQ-Foil

الجزائري رامي بودرومة
المغربي أشليف ليني
الجزائري رمزي بوجاتيت
تكنو 8.7

الجزائري مازن ميروان
المصري علي شامل
الجزائري توازي داسين
تكنو 7.8

الجزائري عبد الرحمني حموكة
الجزائري وليد بوقباح
الجزائري جيوبيلي يوسف
جدير بالذكر أن البطولة العربية نسخة مصر 2026، هي الأكبر في تاريخ الاتحاد العربي، من حيث عدد اللاعبين والطرازات المشاركة في البطولة، حيث تشهد لأول مرة مشاركة طراز IQ-Foil والكايت.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية وهم، البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر،، عمان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

الكايت
نوح الدالي، عمر عبد الفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت.

إيلكا
عمر الزيني “إيلكا 7″، مهند أيمن “إيلكا 7″، عمر عبد العزيز “إيلكا 7″، محمود الطانبولي “إيلكا 7″، سيف سعيد “إيلكا 7 تحت 19 عامًا”، أحمد عماد “إيلكا 6″، فادي وليد “إيلكا 6″، كارمة وليد “إيلكا 4″، تاليا حسين “إيلكا 4″، جنا إبراهيم “إيلكا 4″، مريم إيهاب “إيلكا 6″، وآية الزيني “إيلكا 6”.

تكنو
عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، وإياد رجائي.

IQ-Foil
محمد الصافتي، مهند عمرو، وفهد إسماعيل.

الأوبتمست
عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، وليلى خزرجي.

البطولة العربية البطولة العربية للشراع نتائج اليوم الرابع بالبطولة العربية للشراع سوما باي 130 لاعبًا

