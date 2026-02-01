نتائج اليوم الرابع بالبطولة العربية للشراع مصر 2026

انتهت منافسات اليوم الرابع بالبطولة العربية للشراع لعام 2026، والتي تستضيفها مصر في سوما باي، الغردقة خلال الفترة من 28 يناير الجاري، وحتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة 130 لاعبًا ولاعبة من مختلف الدول العربية.

وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

إيلكا 7

العماني عبد اللطيف القاسمي

المغربي رياني الحدادي

الجزائري بوصير عبد الخالق

إيلكا 6

الإماراتي عثمان الحمادي

المصري فادي وليد

العماني معتصم الفارسي

إيلكا 4

الإماراتي عبد الله الزبيدي

المصرية كارمة وليد

العماني حسن الوهيبي

الكايت فويل

المصري عمر عبدالفتاح

المصري طلعت أحمد

العماني المختار الموجاني

IQ-Foil

الجزائري رامي بودرومة

المغربي أشليف ليني

الجزائري رمزي بوجاتيت

تكنو 8.7

الجزائري مازن ميروان

المصري علي شامل

الجزائري توازي داسين

تكنو 7.8

الجزائري عبد الرحمني حموكة

الجزائري وليد بوقباح

الجزائري جيوبيلي يوسف

جدير بالذكر أن البطولة العربية نسخة مصر 2026، هي الأكبر في تاريخ الاتحاد العربي، من حيث عدد اللاعبين والطرازات المشاركة في البطولة، حيث تشهد لأول مرة مشاركة طراز IQ-Foil والكايت.

وتشهد البطولة مشاركة 10 دول عربية وهم، البحرين، قطر، المغرب، الكويت، السعودية، الأردن، الجزائر،، عمان، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر “الدولة المستضيفة للبطولة.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كل من:

الكايت

نوح الدالي، عمر عبد الفتاح، علي إسلام، أحمد طلعت.

إيلكا

عمر الزيني “إيلكا 7″، مهند أيمن “إيلكا 7″، عمر عبد العزيز “إيلكا 7″، محمود الطانبولي “إيلكا 7″، سيف سعيد “إيلكا 7 تحت 19 عامًا”، أحمد عماد “إيلكا 6″، فادي وليد “إيلكا 6″، كارمة وليد “إيلكا 4″، تاليا حسين “إيلكا 4″، جنا إبراهيم “إيلكا 4″، مريم إيهاب “إيلكا 6″، وآية الزيني “إيلكا 6”.

تكنو

عصام عمرو، هاجر تامر، علي شامل، وإياد رجائي.

IQ-Foil

محمد الصافتي، مهند عمرو، وفهد إسماعيل.

الأوبتمست

عمر الفقي، محمد عامر، ليلى ضياء، بيجاد شعلان، حسن عمرو، محمود قنديل، مريم أحمد، تيا حسين، وليلى خزرجي.