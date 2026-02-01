برونزية لمصر.. نتائج منافسات فردي الناشئين تحت 20 عاما بكأس العالم للسلاح بالقاهرة

أسدل الستار على منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين والناشئات، المقامة حاليًا في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، والتي شهدت تتويج مصر بأول ميدالياتها في البطولة، عبر إحراز يوسف شامل للميدالية البرونزية.

وتوج الفرنسي أودين بينداس بالميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على الأمريكي جيمس سيينيويد، الذي حصد الميدالية الفضية، فيما جاءت الميدالية البرونزية من نصيب المصري يوسف شامل إلى جانب المجري بينسيه بلازس.

وقام بتسليم الميداليات كابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري ودكتور أيمن منير نائب رئيس الاتحاد المصري، وعمر بن عدودة مراقب الاتحاد الدولي، ومروان عاطف من البنك الراعي للبطولة.

وقدم يوسف شامل مستويات قوية طوال المنافسات، حيث صعد من دور المجموعات بعد تحقيق خمسة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، ليؤكد جاهزيته للمنافسة في الأدوار الإقصائية أمام لاعبين من مدارس عالمية مختلفة.

وتواجد اللاعب المصري في المجموعة السادسة إلى جانب لاعبين من اليونان وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

وفي الأدوار الإقصائية، استهل يوسف شامل مشواره بالفوز في دور الـ128 على جويل بال لاعب نيوزيلندا بنتيجة 15-8، قبل أن يتجاوز الروسي إيفان ريشكوف في دور الـ64 بنتيجة 15-9.

وفي دور الـ32، واصل تألقه بعدما تفوق على الأمريكي إيليا إيميرك بنتيجة 15-12، ثم حقق فوزًا مهمًا في دور الـ16 على حساب السعودي حسن عبيد بنتيجة 15-13.

وواصل اللاعب المصري عروضه القوية في دور الثمانية، بعدما أطاح بالأمريكي دانيال جو بنتيجة 15-14، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي عن جدارة.

وفي نصف النهائي، خسر يوسف شامل أمام الأمريكي جيمس سيينيويد بنتيجة 9-15، ليكتفي بالميدالية البرونزية بعد مشوار مميز ومستوى لافت نال إشادة المتابعين والمتخصصين.

وانطلقت منافسات فردي الناشئين تحت 20 سنة صباح اليوم بدور المجموعات في تمام العاشرة صباحًا، على أن تُستكمل المنافسات بالأدوار الإقصائية وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 531 لاعبًا ولاعبة يمثلون 54 دولة من مختلف أنحاء العالم، في نسخة قوية تعكس حجم المنافسة العالمية، وتؤكد في الوقت ذاته المكانة التنظيمية والفنية التي باتت تتمتع بها مصر في استضافة بطولات السلاح الدولية، وسط إشادة واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي والمشاركين.