قصف إيراني يشعل مبنى في تل أبيب.. وإصابة بحالات اختناق

اندلع حريق في مبنى مكوّن من ثمانية طوابق في تل أبيب، إثر تعرّضه لقصف إيراني خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت التقارير بإصابة شخص واحد بحالة اختناق نتيجة استنشاق الدخان، وُصفت حالته بالطفيفة، حيث تلقى الإسعافات اللازمة في موقع الحادث.



وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ التعامل مع الحريق والسيطرة عليه، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أُعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن نجمة داوود الحمراء، عن مقتل عامل أجنبي في “موشاف عدنيم” بمنطقة شارون؛ إثر إصابته بشظايا صاروخ تم إطلاقه من إيران.

وذكرت تقارير، أن الصاروخ سقط في محيط المنطقة؛ أدى إلى إصابة العامل إصابة مباشرة أودت بحياته على الفور، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتبادل الضربات بين الجانبين.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، دانا أبو شمسية، من القدس المحتلة، في نبأ عاجل، بأن صواريخ تم إطلاقها من إيران باتجاه مناطق شمال إسرائيل، بما في ذلك هضبة الجولان ومدينة تل أبيب؛ ما يزيد من حدة التوترات الأمنية في المنطقة.