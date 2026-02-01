رئيس الاتحاد السكندري يكشف حقيقة الخلاف بين محمود علاء وأفشة

أكد محمد أحمد، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن سبب غلق ملف التعاقد مع محمد شريف يعود لرغبة اللاعب في الاستمرار داخل صفوف النادي الأهلي، مشددًا على احترام النادي لرغبة اللاعب وعدم الدخول في أي محاولات جديدة.

وقال رئيس الاتحاد السكندري، خلال تصريحاته لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن ما تردد بشأن الدخول في مفاوضات مع شيكا لاعب مودرن سبورت غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن النادي لم يتحدث من الأساس حول ضم اللاعب.

وأوضح محمد أحمد أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل في المرحلة الحالية على إنقاذ الفريق من عنق الزجاجة وتحسين وضعه في جدول الدوري، من خلال توفير الاستقرار والدعم اللازم للجهاز الفني واللاعبين.

واختتم رئيس زعيم الثغر تصريحاته بنفي ما تردد عن وجود خلاف بين محمود علاء وأفشة بسبب تنفيذ ضربات الجزاء، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.