مسابقة محمود بكري| محافظ قنا يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، حفل تكريم 12 حافظًا وحافظة لكتاب الله، من الفائزين في مسابقة الراحل الدكتور محمود بكري لحفظ القرآن الكريم، في مسقط رأسه بمنطقة “المعنى”.

جاء ذلك، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، ومحمد عبد الفتاح آدم عضو مجلس النواب، والعديد من أهالي المنطقة، وأسر الأطفال والشباب المكرمين.

وهنأ محافظ قنا، الفائزين في المسابقة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا التنظيم الذى يأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم، وتحفيزهم على مواصلة التفوق، فضلاً عن نشر قيم التسامح وترسيخ مفاهيم الدين الصحيح وغرس العقيدة والفكر الوسطي المعتدل، ونبذ العنف والتعصب لدى الأطفال منذ الصغر.

وأعرب الببلاوي عن سعادته للمشاركة في تكريم أهل القرآن الذين اصطفاهم الله لحفظ كتابه، مشيرا إلى أن المحافظة تحرص دائمًا على وضع ملفات الصحة، والتعليم، والقضاء على البطالة، على رأس أولوياتها؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب عبر مشروعات تنموية مستدامة.

وأكد أهمية تقديم الدعم والتسهيلات الكاملة لمؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى تعليم أبنائنا مبادئ الدين الإسلامي الحنيف وتحفيظهم القرآن الكريم.

وفي نهاية الاحتفال، قدم محافظ قنا، دروع التميز وشهادات التقدير لـ 12 من الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، موزعين على 4 مستويات.

كما تم تكريم لجنة التحكيم المشرفة على المسابقة، ثم سلَم مجدي الشيخ رئيس مجلس إدارة جمعية هيئة الشبان المسلمين العالمية بقنا، دروع التكريم لمحافظ قنا، والكاتب الصحفي مصطفى بكري، معرباً عن شكره وتقديره لاهتمام ودعم المحافظ الكامل لأبنائه حفظة القرآن الكريم من أبناء المحافظة.