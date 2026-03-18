استجابة لشكاوى الركاب..إيقاف سائق ميكروباص رفع الأجرة بالمخالفة بخط"إسنا-قنا"

ضبطت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور بقنا، أحد السائقين العاملين على خط "إسنا - قنا"، وذلك بعد ثبوت تورطه في استغلال الركاب ورفع قيمة الأجرة المقررة رسميًا.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالاستجابة والتعامل الفورى مع شكاوى أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء، من زيادة الأجرة على خط "إسنا - قنا".

وبدأت الواقعة، بتعدد البلاغات والشكاوى الجماعية، من مستقلي خط "إسنا - قنا"، والتي أكد فيها المواطنون تعرضهم للابتزاز من قبل سائقي الخط، حيث يتم إجبارهم على دفع 60 جنيهًا للفرد الواحد، بدلًا من التعريفة الرسمية المعتمدة من محافظتي قنا والأقصر والمقدرة بـ 48 جنيهًا فقط.

وخلال حملة تفتيشية، تم رصد سيارة ميكروباص، حيث تبين قيام قائدها بمخالفة خط السير وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة، ضاربًا باللوائح والقوانين عرض الحائط.

وأسفر التحرك الفوري، عن سحب رخص القيادة والتسيير الخاصة بالمركبة المخالفة، وتحويل السائق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإلزام السائق بسداد الغرامات المقررة كشرط للتصالح.

وتهيب محافظة قنا، وإدارة المرور، بجميع الركاب ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مركبة تخالف التعريفة المقررة عبر أرقام الشكاوى الرسمية لضمان حقوقهم ووقف ظاهرة الجشع، وأن هناك رقابة مشددة ستستمر على "موقف إسنا" و"موقف قنا" لضمان التزام جميع السائقين بالتعريفة الرسمية، ومنع أي اتفاقات جانبية بين السائقين لرفع الأسعار.

وتناشد محافظة قنا، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية التالية:

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية: 16528

الموقع الإلكتروني للمنظومة: www.shakwa.eg

