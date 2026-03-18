أخبار قنا: تراخيص المحال العامة بالبطاقة وعقد الإيجار فقط.. وضبط 72 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء



شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، استخراج تراخيص المحال العامة بالبطاقة وعقد الإيجار فقط لتيسير الإجراءات على المواطنين، تعامل فورى مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية خلال العيد، المحافظ يبحث مع القيادات التنفيذية استكمال طلبات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، ضبط 72 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، صحة قنا تعلن منع الإجازات والراحات للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال العيد، المحافظ يستعرض معدل الإنجاز بملف المتغيرات المكانية، والوحدة المحلية لمركز قنا تزيل 27 حالة تعد بقريتي الأشراف ودندرة، بينها طواحين ذهب.

قنا.. استخراج تراخيص المحال العامة بالبطاقة وعقد الإيجار فقط لتيسير الإجراءات



أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وتسهيلها على المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح يقتصر على تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار فقط، في إطار تنفيذ أحكام قانون المحال العامة رقم 154.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف، مسؤول ملف المحال العامة بالمحافظة، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة جهود تطبيق التسهيلات الحكومية الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتنظيم العمل داخل الأسواق.





محافظ قنا: تعامل فورى مع مخالفات البناء وتعديات الأراضي الزراعية خلال العيد

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي مخالفة بناء يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع تكثيف المرور الميداني خلال أيام العيد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمحافظ قنا مع القيادات التنفيذية، لمتابعة الاستعدادات خلال أيام عيد الفطر المبارك، والتأكيد على التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، ومنع أي محاولات للبناء المخالف خلال فترة الإجازات.

​محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية استكمال طلبات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة

​عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث آليات تنفيذ التعليمات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بشأن الطلبات المتبقية للتقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها، وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وفق الضوابط القانونية المنظمة.

​​واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لطلبات التقنين المتبقية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، حيث أكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون.





محملة بسيارة أجرة.. ضبط 72 جوال دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في قنا

تمكنت حملة تموينية مكبرة، بإشراف المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، بالتنسيق مع مباحث التموين وقسم الرقابة التموينية، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم بدشنا، عبر سيارة أجرة كانت تحمل كمية كبيرة من أجولة الدقيق.

وأوضح القط، بأن الحملة أسفرت عن ضبط 72 جوال دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إحكام الرقابة على منظومة توريد وتوزيع السلع الاستراتيجية.

صحة قنا: منع الإجازات والراحات للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات خلال العيد

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لعيد الفطر المبارك، وضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وعلى مدار الساعة.

وشدد محافظ قنا، على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع تكثيف المرور الميداني، للتأكد من انتظام العمل وتوافر الخدمات الطبية، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتكاملة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

قنا تطلق حملة "قللها" للتوعية بخطر البلاستيك أحادي الاستخدام في 30 مدرسة

واصل جهاز شئون البيئة فرع قنا، تنفيذ فعاليات مبادرة "الحد من البلاستيك أحادي الاستخدام"، وتدشين حملة بعنوان "قللها للحد من البلاستيك " من خلال تنظيم حملة التوعوية بعدد من مدارس المحافظة خلال الفصل الدراسي الثاني، بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، حيث تستهدف الحملة تنفيذ أنشطة توعوية داخل 30 مدرسة لنشر الثقافة البيئية بين الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور أسعد محمد رئيس قسم التوعية والإعلام البيئي بجهاز شئون البيئة بقنا، إنه تم تنظيم ندوة توعوية بمدرسة مصنع سكر قوص الثانوية بنات بمدينة قوص، استهدفت رفع الوعي البيئي لدى نحو 50 طالبة حول مخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام وتأثيراته السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

محافظ قنا يستعرض معدل الإنجاز بملف المتغيرات المكانية





عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة ملف المتغيرات المكانية، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة للتعامل مع الحالات المرصودة، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ إجراءات المعاينات الميدانية بدقة وسرعة لضمان التعامل الفوري مع أي مخالفات.

وشهد الاجتماع، استعراض نسب المتغيرات المكانية في مختلف مراكز المحافظة، حيث تم عرض تقارير تفصيلية توضح معدلات الإنجاز ومستويات الاستجابة في كل مركز، بما يسهم في تقييم الأداء وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.





بينها طواحين ذهب.. محلية قنا تزيل 27 حالة تعد بقريتي الأشراف ودندرة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة أشرف أنور، تنفيذ حملاتها المكثفة لإزالة التعديات بمختلف قرى المركز، حيث جرى التنسيق مع الوحدات القروية والجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة، وذلك من خلال حملات ميدانية مكبرة يتم تنفيذها بشكل دوري لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا.

وأسفرت جهود الحملة، عن تنفيذ عدد من قرارات الإزالة بعدد من القرى التابعة للمركز، حيث جرى تنفيذ 24 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة وأراضٍ زراعية، بمنطقة طواحين ذهب، بقرية الأشراف بمساحة إجمالية بلغت 4100 متر مربع.