هتعيد في البيت.. تحذيرات الأرصاد عن حالة الطقس بداية من الأربعاء
محمد عبد اللطيف: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الخطوات لتطوير التعليم الفني
قرار عاجل بشأن دعوى إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر
تطوير 1200 مدرسة فنية بالمعايير الدولية ومنح طلابها شهادات معتمدة دولياً
الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية احترام سيادة وأمن أراضي دول الخليج
"صحاب الأرض" ومنة شلبي وإياد نصار الأفضل في استفتاء نقابة السينمائيين
الرئيس السيسي يطلع على تقرير شامل لجولة وزير الخارجية بعدد من الدول العربية
الحرس الثوري يعلن القبض على 55 شخصاً جنوب إيران
الدفاع القطرية: تصدينا لموجة صاروخية ثانية استهدفت أراضينا
تفاصيل ما يتردد بالأوساط العسكرية والسياسية عقب إعلان إسرائيل اغتيال علي لاريجاني
صدام جديد بين الأهلي وكاف.. 3 قرارات حاسمة من بطل مصر قبل موقعة الترجي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
​محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية استكمال طلبات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة

اجتماع التقنين
يوسف رجب

​عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث آليات تنفيذ التعليمات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بشأن الطلبات المتبقية للتقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها، وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وفق الضوابط القانونية المنظمة.

 ​جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، وعدد من مديري القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التقنين، وتسريع وتيرة العمل بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.

 ​واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لطلبات التقنين المتبقية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، حيث أكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون.

 ​كما ناقش الاجتماع، آليات تحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن طلبات التقنين، وسبل تعزيز جهود المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحالات المخالفة، حتى صدور الأحكام القضائية وتنفيذها بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة.

 ​وأكد محافظ قنا، على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتكثيف الجهود لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل في ملف التقنين، مشددًا على ضرورة الدقة في مراجعة الملفات، وسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

 ​ووجه الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية التي لديها خبرات متخصصة في ملف التقنين، خاصة فيما يتعلق بأعمال المعاينات والرفع المساحي، وذلك لضمان دقة الإجراءات وسرعة الانتهاء من الملفات المتبقية وفق المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

كيفية صلاة عيد الفطر

كيفية صلاة عيد الفطر.. اعرف حكمها والمأثور عن النبي فيها

موفدو الأوقاف يشاركون في احتفال المركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا بالطلاب المتفوقين

موفدو الأوقاف يشاركون في احتفال المركز الإسلامي المصري بدار السلام – تنزانيا بالطلاب المتفوقين

بالصور

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

خلال زيارته لمستشفى أبو كبير.. محافظ الشرقية يصطحب مريضا للكشف عليه ويحيل المتغيبين للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد