​محافظ قنا يبحث مع القيادات التنفيذية استكمال طلبات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة

​عقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث آليات تنفيذ التعليمات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بشأن الطلبات المتبقية للتقنين وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وذلك في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها، وتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وفق الضوابط القانونية المنظمة.

​جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد أراضي الدولة، وعدد من مديري القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف التقنين، وتسريع وتيرة العمل بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة.

​واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي لطلبات التقنين المتبقية، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، حيث أكد محافظ قنا، ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بالطلبات المستوفاة في أسرع وقت ممكن وفقًا للقانون.

​كما ناقش الاجتماع، آليات تحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن طلبات التقنين، وسبل تعزيز جهود المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحالات المخالفة، حتى صدور الأحكام القضائية وتنفيذها بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة.

​وأكد محافظ قنا، على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتكثيف الجهود لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل في ملف التقنين، مشددًا على ضرورة الدقة في مراجعة الملفات، وسرعة إنهاء الإجراءات وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

​ووجه الببلاوي، رؤساء الوحدات المحلية بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية التي لديها خبرات متخصصة في ملف التقنين، خاصة فيما يتعلق بأعمال المعاينات والرفع المساحي، وذلك لضمان دقة الإجراءات وسرعة الانتهاء من الملفات المتبقية وفق المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.