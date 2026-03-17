رئيس الطائفة الإنجلية مهنئا المفتي بالعيد: دار الافتاء تنشر ثقافة التعايش والسلام
الخارجية الأمريكية توجه دبلوماسييها بالضغط على الدول الحليفة من أجل إسرائيل
دعاء عظيم تفتح له أبواب السماء قبل الظهر.. اغتنمه بـ 11 كلمة الآن
ملعبان مرشحان.. إسبانيا تحدد خياراتها لمواجهة مصر الودية
مكتب نتنياهو: إصدار أمر باستهداف كبار قادة النظام الإيراني
مزاعم إسرائيلية بمقتل علي لاريجاني وقادة في «الباسيج» خلال غارات جوية على إيران
كجوك: 120 ألف ممول انضموا طواعية للنظام الضريبي المبسط وسددوا 80 مليار جنيه
القومي لتنظيم الاتصالات ينفي زيادة أسعار الخدمات بنسبة 30%
الجيش السوداني يكشف عن حجم خسر مليشيا الدعم السريع خلال 24 ساعة
برواتب 18 ألف جنيه.. وظائف خالية بتلك التخصصات
العمل: اليوم صرف 344 مليون جنيه منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة
خيارات إنهاء حرب إيران على طاولة ترامب.. فهل يستجيب؟
قنا.. استخراج تراخيص المحال العامة بالبطاقة وعقد الإيجار فقط لتيسير الإجراءات

يوسف رجب

أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وتسهيلها على المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح يقتصر على تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار فقط، في إطار تنفيذ أحكام قانون المحال العامة رقم 154.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف، مسؤول ملف المحال العامة بالمحافظة، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة جهود تطبيق التسهيلات الحكومية الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتنظيم العمل داخل الأسواق.

وأوضح الببلاوي، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على استخراج التراخيص بصورة قانونية، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض رسوم استخراج الرخص بنسبة 50% دعمًا لأصحاب الأنشطة التجارية.

وأضاف محافظ قنا، أن الإجراءات الجديدة تضمنت أيضًا تقليل المستندات المطلوبة، حيث أصبح التقديم لاستخراج الرخصة يقتصر على صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار، بما يسهم في تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات دون تعقيدات.

وأشار الببلاوي، إلى أن استخراج الرخص يتم من خلال المركز التكنولوجي فقط، حيث يتولى المركز التواصل مع الجهات الخارجية المعنية، كما يتم سداد جميع الرسوم الخاصة بتلك الجهات من خلال خزينة المركز التكنولوجي، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن تبسيط الإجراءات.

وتابع محافظ قنا، أن مدة استخراج الرخصة لا تتجاوز 30 يومًا كحد أقصى، وفي حال عدم مطابقة المحل للاشتراطات، يتم إصدار رخصة مؤقتة لمدة عام لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية على المحال التجارية، والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط، حفاظًا على الصالح العام.

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات برفع الحد الأدنى لـ10 آلاف جنيه.. إعلان حكومى خلال ساعات

زيادة كبرى في الأجور وتوقعات الحد الأدنى 10 آلاف جنيه.. الحكومة تعلن التفاصيل خلال ساعات

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

الأرصاد

هدوء يسبق العاصفة.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس في هذا الموعد

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 17-3-2026

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أحمد لوكسر

في ذكرى وفاته.. أبرز أعمال أحمد لوكسر وقصة رحيله

نهال القاضي

وفاة نهال القاضي.. معلومات لا تعرفها عنها

سيد درويش

في ذكراه.. قصة زواج سيد رويش وتلحين النشيد الوطني

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

طبق جديد.. طريقة فيليه دجاج بصلصة الثوم الكريمي

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

نصائح تقلل من أضرار تناول الفسيخ والرنجة فى العيد

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد