محافظ قنا: تجهيز 101 ساحة و3224 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية أوقاف قنا، عن إنهاء تجهيز 3224 مسجدًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، و101 ساحة لإقامة صلاة العيد، وفقًا لما أقرته تعليمات وزارة الأوقاف.

وأوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأن الساحات التي تم تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك تقع في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن هذه الساحات أصبحت جاهزة لاستقبال المصلين لأداء شعائر صلاة عيد الفطر لهذا العام.

وأشار يونس، إلى أنه سيتم تكليف إمام وخطيب أساسي، معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة، وآخر احتياطي، لضمان سير الشعائر بالشكل المطلوب، مع الالتزام بالضوابط التي وضعتها الوزارة لأداء صلاة العيد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بقنا، بأنه سيتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، مع السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام، مع مراعاة تهيئة أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، بما يحقق التيسيير على المصلين أداء الصلاة في أجواء من الفرحة.

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على جاهزية المساجد والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، والتأكيد على نظافة المناطق المحيطة لتمكين المواطنين من أداء الصلوات فى أجواء من الفرحة بالعيد.

