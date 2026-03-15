تموين قنا يحرر 41 محضرا متنوعًا خلال حملة على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملات مكبرة أسفرت عن تحرير 41 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وشملت المخالفات المرصودة ضبط حالات ذبح خارج السلخانة الرسمية، وإدارة وتشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص أوزان الخبز المدعم.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن الحملات في قطاع المواد البترولية، نجحت في تحرير محضرين لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي، بالمخالفة للقرار رقم 163 لسنة 1950 والقرار رقم 184 لسنة 2017 الخاص بتنظيم وتداول المواد البترولية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد المستودعات لعدم وجود الاخطارات الشهرية الرسمية، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز.

وأضاف القط، أن الجهود الرقابية أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات والسلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار المتابعة اليومية وحملات التفتيش المفاجئة خلال أيام العيد، مشددًا على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو عرض منتجات غير صالحة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومستودعات المواد البترولية بنطاق المحافظة، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك لضمان توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

