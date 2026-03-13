قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إزالة 88 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

حملات إزالة بقنا
حملات إزالة بقنا
يوسف رجب

نفذت الوحدات المحلية بنجع حمادي وفرشوط ونقادة وقنا، عدد من حملات الإزالة، والتي أسفرت عن إزالة 88 حالة تعدٍ، شملت تعديات على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 9 أفدنة و6337 مترا مربعا، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الكبير الذي تحقق في إطار هذه الجهود.

و تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، من تنفيذ 34 حالة إزالة متنوعة لمخالفات بناء وتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت 6753.5 متر مربع، حيث شملت الحملات مدينة نجع حمادي وقرى "هو والشعانية وبهجورة" وتوابعها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي فرشوط، تمكنت الوحدة المحلية، برئاسة ممدوح عباس، من تنفيذ 19 حالة إزالة بإجمالي مساحة 6337 مترا مربعا، شملت تعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، برئاسة ياسر حمادي، من تنفيذ 16 حالة إزالة، شملت تعديات على أراضي أملاك الدولة بالإضافة إلى حالة بناء بدون ترخيص، كما تم إزالة تعديات على 5 أفدنة من الأراضي الزراعية.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز قنا، برئاسة أشرف أنور، بتنفيذ 19 حالة إزالة، حيث تم إزالة 18 حالة تعدى على أراضى مملوكة للدولة بمساحة 3450 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى أخرى على مساحة فدان من أراضي أملاك الدولة.

 

من جانبه شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على ضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لأعمال الإزالات بكافة مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في التصدي بكل حسم لمحاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون وتحقيق الانضباط الميداني.
 

وأشاد محافظ قنا، بمستوى التعاون بين كافة الأجهزة المعنية، في تنفيذ هذه الحملات حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في مواجهة كافة أشكال التعدي على أراضي الدولة بكل حسم.
 

قنا حملات الإزالة الأراضي الزراعية أملاك الدولة أخبار قنا

