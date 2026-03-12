تموين قنا يحرر31 مخالفة ويضبط أسطوانات غاز تباع بأزيد من السعر

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، 31 مخالفة تموينية متنوعة، ما بين بيع أسطوانات بأزيد من السعر المعلن، وضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وقال المهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن المديرية بالتنسيق مع الدكتورة سحر عجاج، وجميع إداراتها والمفتشين بجميع مراكز المحافظة، تعمل على مدار الساعة لضبط الأسواق، لاسيما التعامل مع الشكاوى الواردة من بيع الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي.

وأشار القط، إلى ضبط عدد من المخالفات بعدد من المراكز، وضبط أسطوانات منزلية تستخدم في الغرض التجاري، لافتاً إلى توافر الكميات المعروضة من الأسطوانات وتوزيعها وفق الخطة الموضوعة من المديرية، وبيعها بالسعر الرسمي 275 جنيها.

وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات تمكنت من ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالمخابز، من بينها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، بجانب بعض المخالفات التموينية المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح القط، بأن هذه الحملات تأتى في إطار حرص محافظة قنا، على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لكافة صور المخالفات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وتوفير السلع الغذائية الآمنة بجودة مناسبة داخل الأسواق.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات الرقابية، لتكثيف الحملات الميدانية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول السلع الغذائية الآمنة للمستهلكين.

