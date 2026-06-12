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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت عند 448 درهما.. آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم الجمعة 12-6-2026 على مستوى محلات الصاغة الإماراتية.

سعر الذهب اليوم 

بلغ متوسط سعر الذهب في الإمارات لدرجات مستقرة من دون تغيير بأول تداولات مسائية له اليوم.

سعر الذهب الان مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له نحو 448 درهما.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة 505 دراهم إماراتية.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو  467.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 448.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 348.25 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 3584 درهما إماراتيا.

سعر الذهب في مصر

سعر أونصة الذهب

بينما سجل سعر أونصة الذهب 15.707 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار 4.187 دولار.

سعر عيا 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار الإمارات سعر الذهب في الإمارات

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