محافظ قنا يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق

اجتمع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بقيادات الغرفة التجارية، ومسؤولي هيئة سلامة الغذاء، وعدد من كبار التجار وممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين،

وأكد محافظ قنا، ضرورة التكاتف بين جميع الجهات والتجار وتوحيد الجهود، موجهاً بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية وكافة التجار، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.



وشدد الببلاوي، على أن توافر السلع وجودتها يعد أولوية قصوى للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الجميع شركاء في تلك المسؤولية والواجبات، خاصة وأن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.



وأشار محافظ قنا، إلى الدور الوطني والمسؤولية المشتركة على الجميع، خاصة التجار وكبار الموردين، للمساهمة في توافر السلع واستقرار الأسعار، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.



من جانبهم، أكد كبار التجار على الجهد المبذول من الدولة، مشيرين إلى مساهمتهم في مبادرات تخفيض السلع التي تطلقها الدولة وطرح منتجاتهم بأسعار مناسبة.





