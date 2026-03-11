قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ قنا يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

اجتمع اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بقيادات الغرفة التجارية، ومسؤولي هيئة سلامة الغذاء، وعدد من كبار التجار وممثلي السلاسل التجارية الكبرى، لمتابعة تنفيذ توجيهات الدولة، بشأن ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء سامي علام، السكرتير العام، والمهندس حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، 

وأكد محافظ قنا، ضرورة التكاتف بين جميع الجهات والتجار وتوحيد الجهود، موجهاً بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والغرفة التجارية وكافة التجار، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.
 

وشدد الببلاوي، على أن توافر السلع وجودتها يعد أولوية قصوى للحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن الجميع شركاء في تلك المسؤولية والواجبات، خاصة وأن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص.
 

وأشار محافظ قنا، إلى الدور الوطني والمسؤولية المشتركة على الجميع، خاصة التجار وكبار الموردين، للمساهمة في توافر السلع واستقرار الأسعار، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
 

من جانبهم، أكد كبار التجار على الجهد المبذول من الدولة، مشيرين إلى مساهمتهم في مبادرات تخفيض السلع التي تطلقها الدولة وطرح منتجاتهم بأسعار مناسبة.



أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

