خلال تفقد المواقف.. محافظ قنا يشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب

أجرى اللواء دكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، جولة بمجمع مواقف الأجرة بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على حركة نقل الركاب، وانتظام العمل بالمواقف، والالتزام بخط السير والتعريفة الجديدة، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية بتحريك سعر الوقود.

رافقه خلال الجولة كل من: العميد محمد رضوان، مدير إدارة مرور قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، على السائقين العاملين بجميع الخطوط ضرورة الإلتزام بالتعريفة المقررة من المحافظة، والتي تم وضعها بمكان ظاهر بمدخل الموقف، موضحًا أنه تم وضع تعريفة الركوب الجديدة لتراعي مصلحة المواطن والسائق، مع مراعاة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة.

وأوضح الببلاوي، بأنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، وذلك لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم وضع البنرات والملصقات التي تتضمن الأسعار الجديدة للتعريفة على مداخل جميع المواقف وعلى زجاج السيارات، بصورة واضحة أمام المواطنين.

وأكد محافظ قنا، بأن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة قنا، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز، تتابع باستمرار على مدار اليوم تلقي أي بلاغات من قبل المواطنين.

واستمع الببلاوي، إلى شكاوى السائقين، موجهاً بدراستها والعمل على حلها، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة لعدم تعرض المخالفين للمسألة القانونية.

كما ناشد محافظ قنا، المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات، أو أي تلاعب فى الأسعار بمحطات الوقود، من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، أو الخط الساخن للمحافظة 15541، أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، " 0963328472 - 0963337291 ".